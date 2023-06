Kære gamle kolleger: Glem ikke Nordjylland

KLIMA:I Danmark har vi længe brystet os af at have nogle af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger. Men målsætninger skal nås, før de giver værdi.

Heldigvis er erhvervslivet og landets førende forskere klar til at skrue markant op for tempoet af den grønne omstilling, og det ser vi allerede tydelige eksempler på - særligt i Nordjylland og Aalborg, som jeg nu på niende måned kan kalde for min hjemmebane.

Her arbejdes der blandt andet på at sikre etableringen af nye Power to X-anlæg på begge sider af fjorden, mens Aalborg Universitet netop har igangsat en opskalering af et e-methanol-testanlæg.

I maj præsenterede det amerikanske energiselskab Fidelis New Energy så planerne om opførelsen af et stort CO2-modtageranlæg i Aalborg, der kan modtage godt fire millioner tons CO2 årligt og kan udvides til otte millioner årligt inden for en meget kort årrække

Fantastiske projekter, som alle har potentiale til at spille væsentlige roller i den nationale infrastruktur for CO2-fangst og -udnyttelse, der anses som direkte afgørende for, at vi når de nationale reduktionsmål.

Og det er ikke tilfældigt, at alt dette og meget mere sker i lige netop Nordjylland. Her er fantastiske vilkår for at realisere nye, grønne initiativer. Vi har eksempelvis en fantastisk evne til at samarbejde på tværs, en verdensførende vidensinstitution i universitetet og et fremsynet erhvervsliv.

Landsdelens mange konkrete og ambitiøse projekter viser med al tydelighed, at man i Nordjylland er klar til at gå forrest.

Gennem organisationer som erhvervsfyrtårnet CO2Vision er vi i stand til at indtage en toneangivende rolle og blive et epicenter for den næste store grønne bølge: CO2-fangst, -anvendelse og -lagring.

Jeg håber, at det er noget, der bliver bemærket – også på min tidligere arbejdsplads i Hovedstaden.

For selvom vi gerne går forrest, kan vi ikke realisere det fulde potentiale alene. Vi har brug for, at drivkraften og den private investeringslyst bliver fulgt op af et politisk fokus på at understøtte udviklingen.

Her taler jeg blandt andet om, at vi har behov for, at der træffes beslutninger om den nordjyske infrastruktur til brint og CO2. Beslutninger, der er helt afgørende for, at store aktører som fx Aalborg Forsyning, Aalborg Portland, Fidelis New Energy og vi selv kan samarbejde om vores fælles projekter om CO2-fangst og -lagring samt produktion af fremtidens grønne brændstoffer.

Men vi har behov for klarhed for at sikre fremdrift – vi kan ikke forvente, at virksomhederne bliver ved med at løbe risikoen ved at investere, før så afgørende beslutninger er på plads.

For nylig indgik Danmark en aftale med Tyskland med et særligt fokus på at bane vej for, at grøn brint fra 2028 kan transporteres fra Vestdanmark til Nordtyskland i en landbaseret brintrørledning over grænsen mellem de to lande.

Så viljen til at prioritere infrastruktur er til stede, og nu bør fokus også rettes mod det nordjyske.