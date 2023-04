Karl Erik Stougaard takker af: Dette er jeg allermest stolt af

NORDJYLLAND:Han har været vidt omkring i den danske medieverden og de seneste knap tre år haft det øverste redaktionelle ansvar for en af landets største regionale medievirksomheder, Det Nordjyske Mediehus.

Nu har ansvarshavende chefredaktør Karl Erik Stougaard truffet en af den slags beslutninger, som føles rigtig i maven, men alligevel gør ondt i hjertekulen.

Han har valgt at opsige sin stilling i Det Nordjyske Mediehus for i stedet at vende tilbage til hjemstavnen.

- Jeg føler, at jeg har truffet den rigtige beslutning. Der er familiehensyn, som gør, at det er rigtigt for min kone og mig at bosætte os på Fyn, siger han.

Et mediehus, man lægger mærke til

Den 55-årige fynbo er uddannet journalist og har arbejdet for en række danske medier, blandt andre Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske og Euroman.

Han blev ansat som ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus i september 2020.

Oplægget fra bestyrelsen til den nye chefredaktør var blandt andet, at Nordjyske skulle markere sig en stærk redaktionel linje – og være et mediehus, som både nordjyderne og omverdenen skal forholde sig til.

- Det, synes jeg i al beskedenhed, at vi er lykkes med. Og det er ikke kun min fortjeneste. Jeg har et hold af fremragende ledere omkring mig og nogle dygtige journalister. Samtidig har jeg kun følt opbakning fra adm. direktør Morten Vinther Jensen og fra bestyrelsen. Det har jeg sat stor pris på, siger Karl Erik Stougaard.

I sin tid som ansvarshavende chefredaktør har han medvirket til at sikre, at Nordjyske nu kan kalde sig det største uafhængige nyhedsmedie i Nordjylland.

Det er noget af det, som han er allermest stolt af.

- Vi har gjort Nordjyske til et medie, som nordjyderne taler om. Vi har bedrevet journalistik, der sætter dagsordenen. Som har vist, at Nordjyske ikke er underlagt nogens interesser – andet end Nordjyllands, siger Karl Erik Stougaard.

- Vi har altid haft Nordjyllands interesser som højeste prioritet. Også når vi har været kritiske. For det er også gennem kritik, at vi kan styrke Nordjylland, tilføjer han.

Som ansvarshavende chefredaktør vil man altid dele vandene. Særligt hos passionerede læsere som Nordjyskes. Hvilket aftryk og hvilken retning er det, at du har ønsket at sætte for Det Nordjyske Mediehus?

- Jeg har villet vise, at vi er uafhængige. At vi stiller et kritisk lys på beslutningstagere, uanset hvem de er og uanset deres partifarve. Når man bedriver den slags journalistik, deler man vandene. Men det har jeg det fint med, siger Karl Erik Stougaard.

Karl Erik Stougaard vender tilbage til den del af landet, hvor det hele begyndte.

Fremtiden i en hård branche

Det Nordjyske Mediehus har de seneste år gennemgået en omfattende digital transformation for at kunne stå stærkt i en medieverden, der ændrer sig med hastige skridt.

Der går ikke mange uger mellem historier om fyringer og nedskæringer rundt om i det danske medielandskab, men Karl Erik Stougaard mener, at Det Nordjyske Mediehus står stærkt.

De spor, der er lagt ud, er de rigtige, er han overbevist om.

Derfor er fremtiden for Det Nordjyske Mediehus lys, vurderer den afgående chefredaktør, som ikke kan lade være med at ærgre sig en smule over, at hans rejse i den 256 år gamle medievirksomhed snart slutter.

- At være ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus har været blandt de største højdepunkter i min karriere. Det har virkelig været et privilegium at stå i spidsen for redaktionen, som har ydet en forbilledlig indsats – også når det har været svært, siger Karl Erik Stougaard.

Nu venter et nyt eventyr i det sydfynske øhav. Det sted, han er vokset op, og som har været med til at forme ham. Som ny chefredaktør for Fyns Amts Avis, der er ejet af Jysk Fynske Medier, og hvor han tiltræder 1. august.

En gave eller trussel?

Karl Erik Stougaard vender nu hjem.

- Det giver en anden dimension, som har været udslagsgivende for, at jeg rakte ud efter jobbet. Fyns Amts Avis er en kulturinstitution i det sydfynske, og jeg skal være med til at sikre, at den forbliver det. Samtidig skal jeg bidrage til den strategiske udvikling i Jysk Fynske Medier. Det glæder jeg mig meget til, siger han.

Om man vil betragte det som en gave eller en trussel forsikrer han, at han vender tilbage til Nordjylland. Landsdelen mod nord er kommet til at betyde meget for ham i de knap tre år, han har været bosat her.

- Jeg kommer til at vende tilbage jævnligt. Min kone og jeg har lavet en bucket list over de mange, mange steder, som vi skal besøge, siger Karl Erik Stougaard.

Han kommer til at savne Nordjylland. Det daglige samarbejde med den redaktionelle ledelse, journalisterne og resten af Det Nordjyske Mediehus. Sparringen med chefredaktør Karen Keinicke.

Kollegerne i koncernledelsen og de månedlige møder med bestyrelsesformand Morten Sandlykke, hvor arbejde, samfundsspørgsmål og personlige emner er blevet vendt over en røget hellefisk.

Med sig til det sydfynske tager han en masse brugbar læring og erfaring.

- Jeg har efterhånden været i mange medievirksomheder, men aldrig et sted, hvor samarbejdet og forståelsen på tværs af afdelinger er så stærkt som i Det Nordjyske Mediehus. Uden det samarbejde kan du ikke bedrive en moderne medievirksomhed i dag. Den viden vil jeg tage med mig, siger Karl Erik Stougaard.