Kaspers drøm kostede kæresten, men mandag blev han hædret

TVERSTED: - Det er fuldstændigt overvældende, og det havde jeg slet ikke turde drømme om. Det er helt fantastisk, at jeg er nået hertil.

Sådan lyder reaktionen fra Kasper Wæhrens kort tid efter, at hans campingplads, Tannisby Camping, mandag er blevet kåret til "Danmarks bedste lille campingplads".

I et stykke tid vidste Kasper ikke engang, at han var nomineret til prisen, men en dag fik han en mail fra OpdagDanmark, som står bag kåringen.

I første omgang slog han det hen. Han orkede ikke at bruge tid på en konkurrence. Han troede alligevel ikke, at han havde en chance for at vinde, da campingpladsen, med hans egne ord, bare er en lille plads i forhold til så mange andre.

Men gæsterne på Tannisby Camping fik ham på andre tanker og opfordrede ham aktivt til at gøre en indsats for at vinde prisen. Derfor lagde han et opslag på Facebook, og det må siges at være en god beslutning, da han nu kan kalde sig ejer af Danmarks bedste, lille camping.

Kaotisk overtagelse

Det lå dog ikke lige i kortene, at Kasper skulle vinde den fornemme pris, da han overtog campingpladsen i 2011.

Han havde i længere tid gået med en drøm om at drive campingpladsen i Tversted, og da han efter tre måneder som lejrchef på Tannisby, fik muligheden for at købe campingpladsen, slog han til.

Men i første omgang blev det ikke til de glade dage, som Kasper havde håbet på.

- Det udviklede sig til et mareridt over fem år. Der var godt nok meget mostand mod mange af de idéer, jeg havde til at forny byen og campingpladsen. Jeg fornemmede hurtigt, at der var folk, som mente, at jeg stak snuden lidt for langt frem og sådan set bare modarbejdede mine idéer.

- Campingpladsen var heller ikke i så god en stand, som det tydede på på overfladen. Og for at gøre det hele være, så stemte budgettet ikke overens med virkeligheden. Det var en million kroner fra, og det var jo mange penge for mig, lyder det fra Kasper Wæhrens.

Det er her blandt gæsterne, at Kasper nyder at tilbringe sin tid. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Frem for at kaste håndklædet i ringen, besluttede han sig for at smøre ærmerne op. Der skulle ske noget med pladsen, og det betød, at størstedelen af hans tid blev brugt blandt gæsterne. En prioritering som kostede ham sin daværende kæreste.

- Jeg vil hellere ofre mig 100 procent i starten og give den en skalle. Derfor besluttede jeg, at det var bedre at gøre den ene ting helhjertet frem for at gøre to ting halvhjertet. Derfor har jeg været selvvalgt single i næsten seks år, siger han og understreger med et grin, at han nu er på markedet igen.

Kærligheden bærer lønnen

Kasper er født og opvokset i Tversted kun 250 meter fra Tannisby Camping. I to årtier var han væk fra byen, hvor han havde trådt sine barnesko. Han var en del år i byggebranchen, blev uddannet i militærpolitiet og har haft en tjans som butikschef.

Efter 22 år var det dog tid til at vende hjem.

- Tversted er stedet, jeg finder min ro. Jeg elsker naturen og byen, og jeg har altid drømt om at eje campingpladsen.

Det lå dog ikke lige for, at det var på en campingplads, at Kaspers fremtid skulle være.

- Jeg har aldrig været campist, og der er ingen i min familie, som har camperet, så i virkeligheden er det en fjern verden for mig.

Tannisby Camping står til at komme med et rekordstort regnskab i 2022. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Der var derimod andre ting, som gjorde, at han var tiltrukket af at arbejde blandt campingvogne og teltduge.

- Det var de mange glade gæster, som var det altafgørende for mig, siger Kasper Wæhrens, der i næsten 12 år ikke udbetalte løn til sig selv.

- Jeg har haft et hav af forskellige jobs gennem årene. Jeg har været underviser, smed og lavet krudt og kugler på ammunitionsfabrikken i Elling. Jeg var egentlig ligeglad med, hvad jeg lavede. Det var bare for at få brød på bordet. Det var ikke af lyst, men af nød.

Siden har Tannisby Camping vækstet så meget, at Kasper kan leve af den.

- Passionen er absolut campingpladsen, og kærligheden til den bærer lønnen i sig selv.

Mere nordjysk hæder

Det har ifølge Kasper været hårdt arbejde at få campingpladsen dertil, hvor den er i dag. Alle bygninger er blevet renoveret og moderniseret både indvendigt og udvendigt.

Desuden er bomanlægget blevet digitaliseret, så gæsterne selv kan lukke sig ind. Det var blandt andet med tanke på, at Kasper kunne holde lidt mere fri.

- Det går ikke så godt med det. Jeg har købt en båd, som ligger i Frederikshavn, hvor jeg nyder at dandere den eller sejle en tur, men det er kun blevet til en enkelt tur i 2022. Det har været en helt vild travl sommer.

- Til gengæld har jeg besluttet mig for, at hver søndag fra klokken 12, så holder jeg en Kasper-dag, lyder det fra Kasper Wæhrens.

Tannisby Camping er ikke den eneste Nordjyske campingplads, som er blevet hædret i 2022. Poul Eeg Camping i Skagen har vundet prisen som "Danmarks bedste campingplads".