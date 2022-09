Ken Thon ansætter på livet løs og sælger vildt: - Jeg har absolut intet at klage over

STØVRING: Hos varmepumpeproducenten DVI Energi i Sørup ved Støvring er der for tiden historisk travlt.

Direktør Ken Thon har da også svært ved at få armene ned i ren begejstring. Det skriver branchemediet Energy-Supply.

- Jeg har absolut ingenting at klage over. Vi sælger flere varmepumper end nogensinde før, siger Ken Thon, der dog ikke vil sætte tal på antallet af solgte varmepumper til installatører landet over.

Men han fortæller, at inden halvdelen af 2022 er gået, er der allerede solgt mere end i hele 2021. Og han forventer også et varmt efterår.

- Branchen har generelt mere travlt fra september og til jul end i foråret. Så vi lander nok på en to-tre gange flere varmepumper end sidste år, lyder det fra Ken Thon.

Flere faktorer spiller ind

Han er ikke ret meget for at relatere den stigende efterspørgsel på varmepumper til krigen i Ukraine, men han peger på, at der er flere ting, der spiller ind: Ekstremt høje gaspriser og stigende priser på træpiller og olie.

- Og det skyldes jo blandt andet krigen i Ukraine, siger Ken Thon.

Siden DVI Energi blev stiftet i 1979, er der altid blevet nørdet i nye varmepumpeløsninger. Igennem årene har virksomheden udviklet forskellige løsninger inden for miljøvenlig opvarmning. Foto: Lars Pauli

Hos DVI Energi er de rent faktisk i stand til at levere varmepumperne trods den store efterspørgsel.

Det skyldes ifølge Ken Thon, at det er lykkedes ham at skrue et leverandør-netværk sammen, som ikke er helt så sårbart over for udefrakommende faktorer.

- Vores leverandører er meget loyale overfor for os, og vi er det også overfor leverandørerne, siger Ken Thon.

Derudover køber DVI Energi ikke så meget i Fjernøsten men i stedet i Europa, så man undgår høje fragtrater.

- Vi er i den situation, at vi som nogle af de eneste rent faktisk kan levere, hvilket giver os en konkurrencefordel. I dag samler vi installatører op, som normalvis har solgt nogle andre produkter, siger Ken Thon.

Den store efterspørgsel efter varmepumper har betydet et par prisstigninger i år, men ifølge Ken Thon er det alligevel på et moderat niveau.

Flere ansatte

At der er gang i produktionen hos DVI Energi kan ses i antallet af medarbejdere, der på det nærmeste er eksploderet.

- Jeg har mandet op med otte medarbejdere her hen over sommeren, og vi bliver ved med at ansætte. I dag er vi snart 50 medarbejdere, for blot 17 måneder siden var vi 16. Og vi har både akademikere og håndværkere ansat, siger Ken Thon.

De senere år har en række støtteordninger gjort det mere attraktivt at omlægge fra at varme huset op med oliefyr og til at bruge en elbaseret varmepumpe i stedet. Foto: Lars Pauli.

Han fortæller, at DVI Energi er ved at blive modnet som iværksættervirksomhed, og det kræver en lang række af specialiserede arbejdsfunktioner.

- Vi er jo langt flere på kontoret end før. Vi har fået controllere, økonomi-assistenter og forretningsudviklere – tidligere havde vi jo fem job hver, siger Ken Thon, der købte DVI Energi i 2018.

Varmepumper Der findes tre forskellige typer varmepumper: Væske til vand-varmepumpe - også kaldet en jordvarmepumpe: Udnytter den varme, der er i jordens øverste lag. Kræver derfor en have, hvor en slange kan graves ned. Varmen kan anvendes både til rumopvarmning via radiatorer eller gulvvarme og til opvarmning af brugsvand. Et jordvarmeanlæg kræver en tilladelse hos kommunen. Jordvarmeanlægget koster typisk mellem 90.000 og 150.000 kroner at etablere. Luft til vand-varmepumpe: Fungerer i princippet på samme måde som en jordvarmepumpe, men udvinder varmen fra luften og ikke fra jorden, så den er et alternativ, hvis man ikke har en have eller udenomsareal til at nedgrave slanger på. Kan anvendes til rumopvarmning via radiatorer eller gulvvarme og til opvarmning af brugsvand. En luft til vand-varmepumpe koster typisk mellem 70.000 til 120.000 kroner at etablere. Luft til luft-varmepumpe: Udnytter varmen i udeluften. Anvendes ofte som opvarmning i huse uden et fordelingsanlæg, sommerhuse og sekundære bygninger. Nogle pumper kan "vendes om", så de køler luften ned og kan på den måde fungere som aircondition anlæg. Luft til luft-varmepumpen koster cirka 15.000-25.000 kroner. VIS MERE

Har brug for mere plads

I lokalerne i Sørup er det efterhånden begyndt at knibe med pladsen til den øgede produktion og til lagerplads. Så nu er Ken Thon ved at kigge på velegnede bygninger på 4000-5000 kvadratmeter, som han er interesseret i at købe.

- Jeg forventer at kunne lukke en handel her i efteråret, siger Ken Thon, der ville kunne sælge endnu flere varmepumper, hvis der var mere plads.

- Jeg har 30 produktionsmedarbejdere, og de kan slet ikke være i vores nuværende lokaler, siger Ken Thon.

I 2021 øgede DVI Energi sin omsætning med over 60 procent og landede samtidig et overskud på 8 millioner kroner - næsten syv gange højere end året før.

Vil du ikke gå glip af de vigtigste nyheder fra nordjysk erhvervsliv? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev kvit og frit her.