Kendt Aalborg-virksomhed lukker: Omtrent 100 ansatte fyret

AALBORG:110 års industrihistorie er forbi.

Omtrent 100 medarbejdere i Aalborg modtog onsdag beskeden om, at de til næste år skal ud at søge nyt arbejde.

Industrivirksomheden Alfa Laval lukker og slukker produktionen i Aalborg. Det fortæller administrerende direktør Søren Hjorth Krarup.

- Vi har informeret medarbejderne i god tid. På den måde har vi sammen muligheden for at planlægge nedskaleringen af produktionen på den bedst mulige måde. Både for os selv, vores kunder og selvfølgelig medarbejderne, siger Søren Hjorth Krarup.

Fabrikken har sidste åbningsdag i slutningen af næste år og medarbejderne dermed sidste arbejdsdag.

I 2020 kunne selskabet bag Alfa Laval i Aalborg præsentere en omsætning på over 2,5 milliarder kroner og et overskud på knap 300 millioner kroner. Det fik egenkapitalen til at runde en milliard kroner.

Alfa Laval havde med andre ord gang i en særdeles god forretning på Aalborg Havn. Det er heller ikke økonomien i sig selv, der er årsagen til den pludselige lukning af produktionen.

- Vi har i en årrække primært beskæftiget os med at levere systemer til rensning af ballastvand. Det har været et krav, at alle sejlende skibene skal have det system påmonteret, siger Søren Hjorth Krarup.

- Men efterhånden har alle skibe fået monteret systemet, og derfor er det kun nye skibe, der har behov for at få udført det arbejde, vi hidtil har udført i Aalborg. Da størstedelen af skibene i dag bliver produceret i Asien, er der ud fra et bæredygtigheds- og omkostningsperspektiv blevet truffet en beslutning om, at den type af arbejdsopgaver fremover skal udføres i Asien, siger han.

Selvom bygningerne, som Alfa Laval holder til i, er forholdsvis nye, har selskabet en lang historie i Aalborg. Alfa Laval er det gamle Aalborg Industries og har dermed tråde helt tilbage til 1919, hvor de første kedler blev produceret på Aalborg Værft.

Hos fagforeningen Dansk Metal i Aalborg er formand Jan O. Gregersen trist over meldingen om, at virksomheden lukker.

- Vi har hørt fra nogle af vores medlemmer på arbejdspladsen. Mange er i chok over det her, og der er mange, der nu mister deres arbejde. Der er også nogle, der har været ansat i rigtig mange år og måske aldrig har været andre steder.

- Og så er det 110 års industrihistorie, der slutter. Det er meget trist, siger Jan O. Gregersen.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er det 60 medlemmer af Dansk Metal, 40 medlemmer af 3F og 30 funktionærer, der nu mister arbejdet med lukningen af Alfa Laval.

Alfa Laval i Aalborg er en del af den svenske Alfa Laval-koncern, der har fabrikker flere steder rundt om i verden.