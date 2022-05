Kendt bilforhandler forfremmer sin søn

27-årige Mikkel Hosbond (tv.) er driftsdirektør hos Brdr. Hosbond per 1. maj 2022. Han får ansvaret for bilforretningens fire afdelinger i: Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn. Ved siden af står hans far, Mogens Hosbond, der er 55 år. Foto: Claus Søndberg