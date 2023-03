Kendt fiskerestaurant genopstår: Nye ejere vil undgå gamle fejl

BLOKHUS:Mangemillionæren John Andersen truede i værste fald med at åbne sin egen restaurant.

Det var udmeldingen, efter at restauranten på adressen Strandvejen 2 i Blokhus gik konkurs.

Så vidt kom det aldrig.

Storinvestoren har fundet nye forpagtere af restauranten, som han ejer.

I januar stiftede John Andersen selskabet Blokhus Fiskerestaurant ApS. Det er nu blevet overdraget til Olav Bergsøe Pedersen, Heidi Alice Pedersen og Jørgen René Jensen.

Dermed beholder byen sin kendte fiskerestaurant.

Og Olav Bergsøe Pedersen fortsætter som medforpagter af stedet, selvom han i januar gik konkurs med Blokhus Fiskerestaurant i de selvsamme bygninger.

John Andersen fortsætter som direktør for selskabet, og det er der en særlig årsag til, fortæller Olav Bergsøe Pedersen.

En ny og bedre chance

Forpagteren havde langt fra nemme arbejdsbetingelser under sin seneste forpagtning, der begyndte i 2018.

Olav Bergsøe Pedersen fortsætter sammen med to kollegaer som forpagter af Blokhus Fiskerestaurant. Arkivfoto: Bente Poder

Først kom coronapandemien med alenlange lister med restriktioner, og energikrisen gjorde det ikke nemmere at drive restauranten.

Derfor blev det aldrig den store økonomiske succes, selvom restaurantens bruttofortjeneste steg hvert eneste år.

- Det har trukket tænder ud, det siger sig selv. Nu håber vi på, at vi får mere ro på og kan drive vores forretning mere stabilt, siger Olav Bergsøe Pedersen.

Udfordringerne betød, at forpagteren måtte bruge flere arbejdstimer på alt andet end den daglige drift.

Med to medejere og en direktør i form af John Andersen forventer restauratøren at få tid til det, der for ham selv og gæsterne er det vigtigste.

- Det er dejligt at få lidt aflastning på de forskellige ansvarsområder. Det giver tid til at fokusere på det vigtige, som er maden og restaurationsdriften, siger Olav Bergsøe Pedersen.

- Kvaliteten har altid været god, og det vil vi ikke slække på.

Den nye medejer Heidi Alice Pedersen har - ligesom i det forhenværende Blokhus Fiskerestaurant - ansvaret for det kolde køkken i restauranten.

Samme koncept

Den anden medejer, Jørgen René Jensen, er konditor og en tidligere kollega til Olav Bergsøe Pedersen. Han er ikke en del af aktiviteterne for restauranten, men skal fungere som en sparringspartner, fortæller Olav Bergsøe Pedersen.

I øjeblikket bruger forpagterne tiden til at male og indrette restauranten på ny.

Olav Bergsøe Pedersens CV Olav Bergsøe Pedersen blev i 1976 udlært kok fra Hotel Jutlandia i Frederikshavn.

Herefter endte han i Søværnet som værnepligtig kok. Her blev han senere proviantsergent for en periode på fire år, hvor han sejlede med inspektionsskibe på Grønland og Færøerne.

Senere tog nordjyden til Curacao, hvor han som 22-årig blev køkkenchef. Det var han i fem år, indtil han mødte en amerikaner, han senere giftede sig med.

Sammen boede de i USA i en periode på 15 år, hvor Olav Bergsøe Pedersen fandt arbejde på forskellige hoteller og undervejs var køkkenchef på American Hawaii Cruise Line.

I 1993 tog han og konen tilbage til Danmark, hvor de sammen åbnede to restauranter i Løkken, der dog ikke kunne køre rundt.

Siden fulgte fem år som restaurationschef hos Fårup Sommerland og syv år ombord på Fred Olsen Cruise Line Worldwide som executive chef med en række køkkenchefer under sig.

Efter en periode med arbejde på en bordeplatform i den norske sektor blev Olav Bergsøe Pedersen i 2018 forpagter af Blokhus Fiskerestaurant. Kilde: Olav Bergsøe Pedersen VIS MERE

Blokhus Fiskerestaurant forventer at åbne for den nye sæson 30. marts.