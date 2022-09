Kendt fra København, Aarhus og Aalborg: Denne tøjbutik åbner snart i Hjørring

HJØRRING:Er du til herremode, der ikke koster en bondegård?

Hvis dit svar på det spørgsmål er ja, kan du snart se frem til at svinge kortet i en ny tøjbutik i Hjørrings gågade.

De tomme butikslokaler på Østergade 4B er nemlig blevet overtaget af nye ejere. Således vender det nationale herretøjskoncept Brdr. Simonsen blikket mod nord, når de i den nærmeste fremtid slår dørene op til den 13. butik på landsplan - men den første i Vendsyssel. Det fortæller Brdr. Simonsens presse- og marketingsansvarlig, Mirko Aleksic.

- Hjørring er et super fedt område. Vi ser Hjørring som en central del af Nordjylland i forhold til turisme, og så rummer byen et godt handelsliv, som allerede består af salg af herretøj - dog i den lidt dyre ende, har vi analyseret os frem til. Derfor tænkte vi, at der ville være plads til en butik med vores koncept i Hjørring, siger han.

Han uddyber, at en stor del af sortimentet hos Brdr. Simonsen er fast året rundt. Faktisk er op imod 60 til 70 procent af sortimentet ikke sæsonpræget. Og så er priserne banket i bund, konstaterer Mirko Aleksic.

Hjørring har desuden en helt særlig plads i stifterne Anders og Christian Simonsens hjerter. De er nemlig begge født i Hjørring - og opvokset i Frederikshavn.

Og tilmed er ejer Steen Wølhk fra Aalborg - så Nordjylland og Vendsyssel har Brdr. Simonsen-ledelsen haft et godt øje til af flere årsager.

Tvillingerne Anders og Christian Simonsen stiftede Brdr. Simonsen tilbage i 2016. Siden har de fået ny ejer - og snart vender de tilbage til deres egne rødder - med en ny butik i barndomsbyen Hjørring. Pressefoto: Brdr. Simonsen

Er du den nye butikschef?

- Vores største udfordring er at finde personale.

Det slår Mirko Aleksic fast, da han bliver spurgt ind til den nuværende ansættelsessituation i den kommende butik på Østergade.

- Vi er på udkig efter både en butikschef og en salgsassistent - så snart det er på plads, kan vi begynde på at kigge på inventar og varebeholdning. Men først derefter.

Da Brdr. Simonsen åbnede i Fields i København var det med meterlang kø foran butikken. Foto: Brdr. Simonsen

- Drømmen er at finde en lokal helt, der vil drive butikken, som om det er vedkommendes egen, siger Mirko Aleksic.

På tøjkædens Facebook-side er jagten på personale også sat ind - og skulle det rigtige personale byde sig til i den nærmeste fremtid, krydser Mirko Aleksic fingre for, at butikken snart kan holde første åbningsdag. Men han er også påpasselig med at komme med en konkret udmelding.

- Havde vi haft personalet til at åbne, kunne vi slå dørene op pr. 1. oktober, men så længe vi ikke har mandskabet på plads, kan vi ikke sige noget endeligt om en åbningsdato.

Brdr. Simonsen overtager et butikslokale på 250 kvadratmeter.