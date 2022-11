Kendt fra "Løvens Hule": Jakob Nørgaard får flere prominente navne ombord

AALBORG:Det er kun et år siden, at Jakob Neua Nørgaard i Løvens Hule fik Jan Lehrmann med i sin digitale ejendomsmæglervirksomhed Estaldo.

Dengang blev virksomheden værdisat til 27,5 millioner kroner. Nu er Estaldo næsten tredoblet i værdi. Det står klart, efter virksomheden netop har udvidet sin ejerkreds.

Den samlede ejerkreds har i den forbindelse rejst 13 millioner kroner, som Estaldo skal bruge på at vokse yderligere. Det sker på et tidspunkt, hvor de stigende renter og et faldende boligsalg ellers presser boligmarkedet og dermed ejendomsmæglerbranchen.

Direktøren Jakob Neua Nørgaard vælger dog at se tendensen som en mulighed for at udbrede sit produkt.

- Vi vil gerne sætte mere fart i vores forretning. Vi tror på, at vi som et billigt alternativ til de traditionelle mæglere har en stor berettigelse - specielt i det boligmarked, som vi kigger ind i netop nu, siger Jakob Neua Nørgaard.

Æder markedsandele

Det er heller ikke uden grund, at investorkredsen har tredoblet Estaldos værdiansættelse. Det seneste år har virksomheden fordoblet sin omsætning og tredoblet sin markedsandel på det danske boligmarked.

Det betyder, at Estaldo nu står for én procent af det samlede boligsalg i Danmark.

Det er sket med under 20 medarbejdere, mens landets 5. største ejendomsmæglerkæde med 280 ansatte har fem procent af det danske boligmarked.

Evnen til at sikre sig markedsandele og vokse med få hænder er det, som den nye investorkreds kan se potentialet i.

- Vi kigger ind i en forretning, der er i gang med at opskalere udelukkende ved at bygge ovenpå den eksisterende teknologi. Det er den mulighed og evne, som vores investorer køber ind på, siger Jakob Neua Nørgaard.

Prominente investorer

Blandt de nye investorer er Trine Wagner. Hun er direktør i Wagner Ejendomme ApS, der administrerer ejendomme for over en milliard kroner. Nye i ejerkredsen er også folkene bag it-virksomheden Logimatic, som i år blev solgt for et trecifret millionbeløb.

- Jeg synes det er utroligt spændende, hvordan Estaldo formår at udnytte data og digitale muligheder til at skabe konkurrence på et konservativt marked. Jeg tror på, at vi i de kommende år vil se et marked, som ændrer sig drastisk til fordel for forbrugerne. Det projekt vil jeg gerne være en del af, siger Trine Wagner i en pressemeddelelse. Arkivfoto: Torben Hansen

Derudover har også serieiværksætteren Jacob Aisen købt sig ind. Han solgte i 2007 it-virksomheden Unwire for et trecifret millionbeløb.

Selvom Estaldo har bevist sig på hjemmebane, er det dog ikke ensbetydende med, at den nordjyske virksomhed og den nye ejerkreds er klar til at ekspandere til udlandet.

- Det langsigtede mål er udlandet, men der er fortsat meget plads til at vokse i Danmark. Derfor er der ingen grund til at komplicere forretning for meget, før vi har et solidt fundament på plads i Danmark, siger Jakob Neua Nørgaard.

Boligejere kan redde tab

Han forventer, at Estaldos produkt bliver mere eftertragtet som følge af boligprisernes fald.

Estaldo adskiller sig fra andre ejendomsmæglerfirmaer ved, at firmaet ikke sender en mægler ud som led i vurderingen af boligen, og virksomheden er heller ikke involveret i fremvisningen af boligen. Dette er helt overladt til sælgeren.

Til gengæld stiller Estaldo en online salgsplatform til rådighed og står for papirarbejdet ved et eventuelt salg. Prisen for at håndtere papirarbejdet er fastsat til 12.500 kroner - uanset boligen.

- Vi har talt med boligsælgere, der har haft kontakt med ejendomsmæglere, som kræver 120.000 kroner i salær for et salg af deres bolig. Hvis folk samtidig har tabt penge på deres bolig, giver det god mening at vælge en billigere ejendomsmægler. På den måde kan boligsælgerne beholde flere af pengene til sig selv, siger Jakob Neua Nørgaard.