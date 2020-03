Kendt frisørkæde i Aalborg truet af lukning

Frisørkæden My & Holger beskæftiger til dagligt 38 medarbejdere i sine tre saloner i Aalborg. Medarbejderne risikerer potentielt alle at stå uden job, hvis ikke der findes en bedre løsning på de udfordringer, regeringens tvangslukning har medført. Det oplyser frisørkæden i en pressemeddelelse.

Regeringen indførte 17. marts 2020, at frisører skal holde tvangslukket på grund af Covid-19-krisen. I den forbindelse blev der indført mulighed for lønkompensation på op til 26.000 kroner pr. medarbejder. Men det dækker slet ikke de reelle lønomkostninger i et håndværksfag som frisørfaget, udtaler direktør og ejer af frisørkæden My & Holger, Maria Sørensen:

- Jeg er dybt taknemmelig for Folketingets villighed til at holde hånden under virksomheder i den her tid. Men problemet er, at hjælpepakken slet ikke afspejler lønomkostningen i frisørfaget. Det er vores allertungeste omkostning, fordi jeg har så mange ansatte. Lige nu skal jeg finde 400.000 kroner alene til løn om måneden. Det kan My & Holger selvsagt ikke holde til i ret lang tid.

Maria Sørensen har sendt alle sine 38 medarbejdere hjem med fuld løn uden mulighed for at opretholde en smule aktivitet i salonerne, hvorved hun mister muligheden for at tjene lidt af det tabte hjem.

- Jeg anerkender, at vi som branche har et kæmpe ansvar for at hindre smittespredningen af Corona-virus, og vi accepterer naturligvis et stop i indtægten i en periode på grund af den nuværende situation. Men vi vil også gerne eksistere på den anden side af krisen. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre regeringen og Folketinget til at kigge på de reelle lønudgifter for de tvangslukkede virksomheder, udtaler Maria Sørensen videre i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi gør, hvad vi kan for at komme igennem dette, uden at det får alt for mange konsekvenser for vores medarbejdere. Det vil det dog desværre unægteligt få, hvis vi som virksomheder skal holde hånden under vores ansatte uden mulighed for reel lønkompensation. De fleste virksomheder, som ikke er tvangslukkede, og som oplever et fald i aktivitet og omsætning, har mulighed for at sende fyringstruede medarbejdere hjem og få 75 procent af lønudgiften dækket, men det er værd at bemærke, at disse virksomheder fortsat har gang i aktiviteterne - omend på lavere blus. Et alternativ til en revideret hjælpepakke kunne være en midlertidig aftale med frisørernes fagforbund, DFKF, a la de aftaler, som andre håndværksfagforbund allerede har indgået, der gør det muligt at sende ansatte hjem på dagpenge fra dag 1. Desværre har DFKF afvist at samarbejde herom, og jeg frygter at mange frisører bliver afskediget på baggrund af det, siger Maria Sørensen.