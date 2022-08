Kendt Hjørring-firma taget under konkurs: - Det er vanvittigt

HJØRRING:For bare få måneder siden flyttede en i bybilledet velkendt virksomhed i nye, moderne lokaler med håbet om en frisk og fremgangsrig begyndelse.

Nu er familievirksomheden Kontor & Papir, hvis historie går over 100 år tilbage, pludselig havnet i en kritisk kamp for overlevelse.

Ejer og direktør Michael Ravn har måttet tage den tunge tur til Skifteretten i Hjørring og begære sin virksomhed konkurs. Det bekræfter han over for Nordjyske.

- Der er mange følelser på spil. Det er vanvittigt, at vi pludselig står i denne situation, siger han.

Årsagen til konkursbegæringen er, at Kontor & Papirs internationale samarbejdspartner på kontorforsyningsdelen har valgt at trække sig ud af Danmark med udgangen af august.

- Det gør, at hele vores setup er revet væk under os. Og det er årsagen til, at jeg måtte kapitulere, siger Michael Ravn.

Ifølge Michael Ravn arbejdes der på højtryk for at finde en løsning, så Kontor & Papir kan overleve. Sammen med kurator og den største kreditor, Sparekassen Danmark, jagter man nu en ny køber af virksomheden.

- Vi skal have fundet en løsning, så vi kan redde virksomheden og dens arbejdspladser, fastslår Michael Ravn og tilføjer, at der skal findes en afklaring i løbet af næste uge.

I mellemtiden fortsætter Kontor & Papirs butik i Hjørring med at holde åbent.

Helle og Michael Ravn har kørt parløb i firmaet siden 2002. Foto: Martél Andersen

Kunder i hele landet

I 20 år holdt Kontor & Papir til på Hvidevold i Hjørring, indtil at virksomheden i juni i år flyttede i nye, moderne lokaler på Farøvej. Den karakteristiske store blyant, som de fleste forbinder familieforetagendet, flyttede med.

Kontor & Papir blev etableret i 1913, og da Michael Ravn overtog firmaet fra Mogens Jensen 1. oktober 2002, blev han den fjerde ejer.

I dag driver han Kontor & Papir med sin hustru Helle, mens også sønnen Jacob er en del af virksomheden.

Kunderne er primært erhverv, men også private, og sortimentet omfatter alt fra kontorartikler, - inventar og møbler til hobbygrej, rengøringsartikler, duge, servietter, pynt til borddækning samt kaffe, vin og chokolade.

Usikkerhed om driften

Kontor & Papir har endnu ikke aflagt regnskab for 2021, men året før blinkede advarselslamperne med en anmærkning fra selskabets revisor, der rejste væsentlig tvivl om den fortsatte drift.

- Det er for indeværende usikkert, om selskabets bevilligede kreditter er tilstrækkelige til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år, lød det fra revisor.

Årsagen til den dystre formulering var, at Kontor & Papir året før – i 2019 – måtte indkassere et større milliontab på næsten 6 millioner kroner. Det sendte egenkapitalen i minus.

Underskuddet skyldtes ifølge Michael Ravn et stort projekt i København, som endte helt galt. Alt, hvad der var investeret i projektet, måtte nedskrives.

- Men underskuddet har intet med konkursbegæringen at gøre. Og vi har altid haft positiv drift, siger Michael Ravn.

Udover hovedkontoret i Hjørring har Kontor & Papir salgskontor i Hillerød. Virksomheden beskæftiger i alt 12 medarbejdere og er ejet af Michael Ravn gennem selskabet Michael Ravn Holding ApS.

Her er egenkapitalen negativ med knap 10 millioner kroner.