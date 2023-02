Kendt køkkenfirma konkurs: Nu står køberne i kø

THISTED:Et svigtende salg og en strategi om at ekspandere med massive investeringer kostede mandag livet for den landskendte virksomhed Hanstholm Køkken.

Det nordjyske køkkenfirma, hvis navn blev etableret i 1968, havde egen fabrik i Vildsund og 11 detailbutikker landet over. Alene fabrikken havde 40 ansatte, mens hver enkelte detailbutik beskæftigede en håndfuld ansatte hver.

Allerede i sidste uge blev medarbejderne informeret om, at der var indgivet egen konkursbegæring. Det skyldtes, at ledelsen allerede var bekendt med situationens økonomiske alvor. Det fortæller kurator i konkursboet, Anders Jessen Schmidt.

Mandag blev det officielt og endeligt bekræftet, at Hanstholm Køkken er gået konkurs. Konkursen skyldes specielt to ting, forklarer kuratoren.

- Man har haft en rimelig aggressiv strategi om at få udbygget koncernen. Samtidig er der en masse samfundsmæssige udfordringer, som har medvirket til, at salget har svigtet i butikkerne, siger Anders Jessen Schmidt.

- Det har medført en likviditetsmangel, som ledelsen skal reagere på og forholde sig til. Derfor har ledelsen valgt at begære virksomheden konkurs som en egenbegæring.

Vækker stor interesse

Kuratoren beskriver sin egen position som værende "den brændende platform". Det skyldes ikke mindst, at konkursboet er hjemsted for et meget stort antal af arbejdspladser.

Efter konkursbegæringen er det kuratorens job at gøre virksomhedens værdier op og herefter forsøge at sælge virksomheden samlet eller i mindre dele.

- Vores førsteprioritet er at få solgt hele virksomheden til nye ejere for at redde arbejdspladser og sikre virksomheden fremadrettet, siger Anders Jessen Schmidt.

Det bliver umiddelbart ikke et problem.

Ifølge kuratoren er Hanstholm Køkken et meget stærkt brand, som er kendt for deres kvalitetskøkkener. Derfor har konkursboet allerede tiltrukket sig stor interesse.

- Tre forskellige grupper har allerede meldt deres interesse. De er alle i besiddelse af kompetencerne, evnerne, viljen og ikke mindst pengene til at løfte opgaven, siger Anders Jessen Schmidt.

- Interessenterne har udvist interesse i at købe hele eller dele af pakken, og det er det, vi arbejder intenst på og håber på at lykkes med. Men det er endnu for tidligt at sige, om det lykkes.

Kuratoren har endnu ikke et overblik over Hanstholm Køkkens samlede gæld. Han fortæller desuden, at gælden i løbet af den næste måned vil stige som følge af misligholdte aftaler efter konkursen.

En god forretning

De interesserede købere øjner sig muligvis en god forretning.

Den nu forhenværende medejer og direktør i Hanstholm Køkken, Carsten B. Andersen, købte sig ind i køkkenvirksomheden for lidt over fire år siden. Siden blev bruttofortjenesten mere end fordoblet, og køkkenproducenten havde lavet overskud hvert eneste år siden 2015.

Samtidig ekspanderede køkkenproducenten markant i sit antal af butikker. I 2021 mente direktøren, at virksomheden var klar til at ekspandere til udlandet.

I november var udlandsplanerne blevet udskudt.

- At gå ind på et udenlandsk marked er et dyrt og stort spring. Lige nu fokuserer vi på at føre det danske marked i sikker havn, før vi gør mere ved de planer, sagde Carsten B. Andersen til Nordjyske i november.

Den nylige konkurs tyder imidlertid på, at den opgave ikke lykkedes for direktøren.

Udover fabrikken og 11 detailbutikker havde Hanstholm Køkken tre selvstændige butikker, der ikke omfattes af konkursen.