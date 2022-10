Kendt Nibe-virksomhed reddet: Her er den nye ejers plan

NIBE:Selskabet bag Lene Bjerre Design har været i økonomisk uføre, og det har længe stået klart, at der var brug for ny kapital, hvis det velkendte designbrand skulle overleve.

Det er anden gang indenfor blot to år, at selskabet har stået ved den økonomiske afgrund. For to år siden købte den tyske forretningsmand Wolfgang Kilian 40 procent af designvirksomheden for tre millioner kroner og indskød samtidig ni millioner kroner i ansvarlig lånekapital.

Det er nogenlunde samme redningskrans, selskabet gør brug af denne gang.

Lene Bjerre Design har nemlig fået ny ejer i form af Dalema Invest AS, som er en del af norske Dalema Gruppen. Det er uvist, hvad købsprisen er, og hvor mange penge investorerne skyder ind i selskabet.

Fundamentet fungerer

Dalema Invest AS har købt hele selskabet af den tidligere ejerkreds, der bestod af Bjarne Poulsen, Suzanne Poulsen, Per Nybo Nielsen og førnævnte Wolfgang Kilian.

Dermed har Bjarne Poulsen og Suzanne Poulsen solgt deres resterende andele i designbrandet, som de overtog fra grundlæggeren Lene Bjerre i 2006.

Både Bjarne Poulsen og Suzanne Poulsen fortsætter dog som henholdsvis direktør og produktchef, fordi de nye ejere ønsker at sikre stabilitet og kontinuitet, forklarer Christian M. Martinsen fra Dalema Gruppen.

- Dette bliver en ny begyndelse, men den nye begyndelse bygges på et allerede fungerende fundament. Vi har gennem hele opkøbsprocessen oplevet, at Suzanne Poulsen og Bjarne Poulsen har en professionel tilgang til forretningen, og det har derfor været et krav fra vores side, at de fortsat er en del af virksomheden, siger Christian M. Martinsen.

Ser stort potentiale

De norske ejere overtager en virksomhed og et brand, der har eksisteret siden 1975. Men på trods af et velkendt brand har det de senere år knebet med at gøre selskabet til en god forretning.

De seneste fire år er det ikke lykkedes Lene Bjerre Design at skabe overskud på driften. Det skræmmer dog ikke de nye ejere, fortæller Christian M. Martinsen.

Dalema Gruppen har fulgt virksomheden i mange år og ser overtagelsen som en unik mulighed for at blive større på det danske marked, hvor man i forvejen råder over den danske interiørvirksomhed IC Lauvring.

- Vi vil investere i virksomheden fra start, da vi mener, at potentialet for vækst er til stede, siger Christian M. Martinsen.

Dalema Gruppen råder i forvejen over en række virksomheder, der handler med alt fra møbler, interiør og garn til næringsmidler, fritidsprodukter og ejendomme.

Derfor håber de nye ejere på, at de nuværende forretninger kan drage fordel af hinanden.

- Lene Bjerre har et veludbygget salgsnetværk i hele Europa, som vi ønsker at udnytte i højere grad end i dag. Vi vil udnytte alle de synergier, der er mellem vores virksomheder. Lene Bjerre Design får stor glæde af de koncernfunktioner, som Dalema tilbyder, såsom logistik, IT og bank, siger Christian M. Martinsen.

Familien Poulsen jubler

Den nuværende direktør og tidligere medejer Bjarne Poulsen udtrykker begejstring over salget på vegne af sig selv og hustruen Suzanne Poulsen, der fortsætter som produktchef.

Han spår, at de nye ejere med deres ekspertise og økonomi kan udnytte virksomhedens potentiale til at skabe vækst og økonomisk overskud.

- Vi vil gøre alt, der står i vores magt, for at være med til at skabe gode fremtidige resultater. Lene Bjerre Design har været en stor del af vores liv siden 2006, så vi er selvfølgelig lykkelige over, at Dalema kan se værdien i brandet, skriver Bjarne Poulsen i en mail til Nordjyske.

- Der er utrolig god kemi mellem os og Dalemas ejere og ledere, så alt føles helt rigtigt.