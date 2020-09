Kendt nordjysk ægtepar tiltalt for momssvig

AALBORG:Et par fra nordjysk erhvervsliv står tirsdag tiltalt for momssvig af særlig grov karakter ved Retten i Aalborg.

Anklagemyndigheden mener, at parret med forsæt har indberettet en for lav momsindbetaling til det offentlige og dermed unddraget statskassen momsindbetalinger på i alt omkring 7,5 millioner kroner.

De to tiltalte nægter sig skyldige.

Kernen i det spørgsmål, som dommerne i straffesagen skal tage stilling til, er:

Har det været lovligt, at de to tiltalte har pålagt de ydelser, som de sælger, forskellige momssatser, fritaget nogle af dem for moms?

Tiltalen De to (ægteparret) er begge tiltalt for momssvig af særlig grov karakter (straffelovens § 289) for i alt 7.521.491 kroner. Tiltalen omfatter seks forhold i tidsrummet fra april 2007 til juni 2010. De to tiltalte har ifølge anklagemyndigheden med forsæt i tre af deres selskaber og virksomheder angivet momstilsvaret (det momsbeløb, der skal indbetales til Skat) for lavt, så staten er blevet snydt for momsindbetalinger. Anklagemyndigheden vil have parret idømt fængselsstraf og en tillægsbøde svarende til det momsbeløb, der er blevet snydt for (de 7,5 millioner kroner). Kilde: Anklageskrift af 20. november 2014 VIS MERE

Der er foreløbig afsat 12 retsdage til sagen.

Navneforbud opretholdes

Der er indtil videre nedlagt et navneforbud i sagen, som byretten med en kendelse tirsdag formiddag har afvist at ophæve.

NORDJYSKE kærer denne kendelse til Vestre Landsret, men i hvert fald indtil videre kan navnene eller identiteten på de to tiltalte ikke omtales.

Det indebærer, at NORDJYSKE kun overfladisk kan berette om, hvad der kommer til at foregå under straffesagen.

En nærmere omtale af de oplysninger, der fremkommer under sagen, kan nemlig ikke lade sig gøre, uden at det vil være muligt at identificere de tiltalte, og det vil være i strid med navneforbuddet.