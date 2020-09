Kendt nordjysk ægtepar tiltalt for momssvig

De to (ægteparret) er begge tiltalt for momssvig af særlig grov karakter (straffelovens § 289) for i alt 7.521.491 kroner.

Tiltalen omfatter seks forhold i tidsrummet fra april 2007 til juni 2010.

De to tiltalte har ifølge anklagemyndigheden med forsæt i tre af deres selskaber og virksomheder angivet momstilsvaret (det momsbeløb, der skal indbetales til Skat) for lavt, så staten er blevet snydt for momsindbetalinger.

Anklagemyndigheden vil have parret idømt fængselsstraf og en tillægsbøde svarende til det momsbeløb, der er blevet snydt for (de 7,5 millioner kroner).

Kilde: Anklageskrift af 20. november 2014