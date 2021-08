Stoppede som forpagter af Papegøjehaven - nu er Lars igen direktør

AALBORG:For otte måneder siden traf Lars Mouritzen et af sit livs sværeste beslutninger, da han og familien stoppede deres forpagtning af Restaurant Papegøjehaven i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Dermed sluttede en 52 år lang familieæra. Og Lars Mouritzen skulle med egne ord ud at finde sin nye identitet. Den har han fundet nu.

Den nordjyske erhvervsmand er netop tiltrådt som administrerende direktør i Scandinavian Hotels-koncernen. Her får han ansvaret for blandt andet Hotel Phønix i Aalborg, Helnan Marselis Hotel i Aarhus samt en række hoteller i Marokko og Egypten.

- Jeg er stolt og beæret over den tillid, som koncernchef Enan Galaly viser mig, udtaler Lars Mouritzen i en pressemeddelelse.

En styrket position

Scandinavian Hotels-koncernen har i alt ni hoteller og er ejet af stifter og koncernchef Enan Galaly. Han ser frem til at få Lars Mouritzen med på holdet.

- Lars og hans familie har altid været vores gode kollegaer og konkurrenter i Aalborg. Vi ser frem til at få glæde af Lars’ store erfaring fra hotel- og restaurationsbranchen, og vi er sikre på, at Lars’ kompetencer, viden og erfaring nu kan være med til at styrke vores position i markedet, udtaler Enan Galaly.

Hotel Phønix i Aalborg, som Lars Mouritzen nu får det daglige ansvar for. PR-foto.

Enan Galaly, der begyndte sin karriere i Danmark som opvasker og arbejdede sig op som ejer af sin egen hotelkoncern, kæmpede indtil for få år siden med dundrende underskud og en gæld, der såede tvivl om hotelkoncernens overlevelse – og fik Enan Galaly til at sælge ud af sit livsværk.

Han måtte afvikle flere af sine hoteller, og da coronakrisen ramte, kostede det afskedigelser og tabt omsætning i millionklassen.

Nu skal den 53-årige Lars Mouritzen være med til at bringe Helnan-koncernen ud på den anden side af corona.

- Jeg er nu rykket lidt længere op ad Vesterbro, og jeg håber, at jeg med mit navn, renommé og den historik, jeg og min familie har i Aalborg, specielt fra Restaurant Papegøjehaven, kan være med til at trække nogle af de trofaste, gode, loyale kunder, vi måtte ”forlade” i Restaurant Papegøjehaven, til Hotel Phønix, siger han.

Ikke første gang

Det historiske Hotel Phønix midt i Aalborg med over 200 værelser har gennem det seneste halvandet år været gennem en større renovering til et tocifret millionbeløb.

Og det er som sagt ikke første gang, at Lars Mouritzen får det daglige ansvar for et kendt Aalborg-vartegn.

Fra 2004 og frem til marts i år var han eneforpagter af Restaurant Papegøjehaven. I 51 år stod familien Mouritzen for forpagtningen, men store tab forårsaget af corona betød, at Lars Mouritzen måtte sige stop.

- Det er en meget underlig fornemmelse at skulle stoppe, og det er nok ikke helt gået op for mig endnu. Det er hele min identitet, kan jeg vist godt tillade mig at sige. Jeg er kommet her hele mit liv, og vores familie er for mange nordjyder synonym med Papegøjehaven, sagde Lars Mouritzen i den forbindelse til Nordjyske.