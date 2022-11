Kenney flyttede hjemmefra som 14-årig: Nu er han succesrig direktør

Kenney Schmidt Christiansen er netop blevet udnævnt til øverste chef i GateHouse, hvor han med sin stålvilje har formået at vippe feltet af øvrige ansøgere af banen, trods sin unge alder. Det er nærmest blevet et mantra for ham, at man kan, hvad man vil – blot man har viljen til det. Foto: Martin Damgård