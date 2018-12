Kinesere åbner udviklingsfabrik i Aalborg: Mange arbejdspladser på vej

AALBORG: Den kinesiske industrikoncern Aowei er på vej til Aalborg. Selskabet vil åbne en afdeling for udvikling i det nordjyske, og det kan på kort sigt føre over 100 arbejdspladser med sig.

Kinesiske Aowei har specialiseret sig i teknologien ultracaps - en slags højkapacitetsbatteri, som meget hurtigt kan optage og afgive elektricitet og er kendetegnet af en meget lav slitage. Derfor er den velegnet til anvendelse i bl.a. transportsektoren, hvor den kan bidrage til elektrificering af køretøjer og andre transportmidler, særligt tung transport som busser, lastbiler, letbaner og færger, der har mange stop.

Udmeldingen om etableringen følger kort tid efter, at den kinesiske organisation NETC har valgt Aalborg som sit brohoved til de nordiske lande. NETC arbejder for at fremme teknologiudvikling internationalt og repræsenterer bl.a. virksomheder, der samlet set omsætter for mere end 3000 mia. kroner årligt og en række anerkendte kinesiske universiteter i Shanghai og den østlige del af Kina.

- Når Aowei etablerer sig i Aalborg, er det for at videreudvikle og teste ultracaps-teknologien, som er en af fremtidens vigtigste løsninger til bæredygtig, hurtig og sikker person- og godstransport, siger Li Hua, som er stifter og bestyrelsesformand i Aowei og fortsætter:

- I Aalborg er et stort potentiale i at teste ultracaps-teknologien. Det er en handlekraftig by, hvor der i forvejen er et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og forskningsmiljøet, og så er Aalborg Universitet internationalt førende inden for energiteknologi. Afhængig af hvordan vores forretning udvikler sig, vil vi i Aalborg have behov for over hundrede medarbejdere, siger han.

Det er naturligvis noget, man glæder sig over i Aalborg:

- Det er præcis denne type virksomheder, vi gerne vil have til Aalborg. Dels er der tale om videnstunge arbejdspladser, dels er Aoweis hensigter med etableringen i Aalborg fuldstændig i tråd med vores strategi om at sikre Aalborg en stærk position inden for energi og IKT. Vi har en klar forventning om, at denne kinesiske virksomhedsetablering sammen med NETC’s valg af Aalborg som indgang til hele Norden for samarbejde om teknologiudvikling vil føre flere lignende etableringer og spændende udviklinger med sig, fortæller Thomas Kastrup-Larsen borgmester i Aalborg.