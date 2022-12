Klaus' drøm om købmandsbutik er endelig gået i opfyldelse

V. THORUP: Endnu er der ikke er skilt, der signalerer, at der om kort tid igen er lys i vinduerne hos den lokale dagligvarebutik.

- Det kommer torsdag eller fredag, siger købmand Klaus Andersen, der er spændt og forventningsfuld forud for åbningen af "Min Købmand" 10. december.

- Jeg glæder mig til, at vi får åbnet og til at vise butikken frem. Det har været min drøm gennem flere år at få en købmandsbutik, og nu sker det, siger Klaus Andersen, der også driver en mindre butik i Fjerritslev.

De sidste varer skal bestilles, og det tager Else Myrup Kristensen, Klaus Andersen og Else Marie Bennetsen hånd om. Foto: Martin Damgård

I butikken er Tom Rausner og Else Marie Bennetsen i færd med at sætte varer på hylderne, og på kontoret har Klaus Andersen og Else Myrup Kristensen fra arbejdsgruppen travlt med at bestille varer.

- Det er vigtigt at finde det rigtige varesortiment, så kunderne ikke føler, at de skal køre andre steder hen for at handle, siger Else Myrup Kristensen, der bor i Thorup Strand.

Else Marie Bennetsen, Else Myrup Kristensen, Klaus Andersen og Tom Rausner udgør et godt firkløver, og de glæder sig alle til, at butikken kan åbne. Foto: Martin Damgård

Hun har været uddeler i brugsen i Tranum gennem 15 år, og forinden var hun seks år i den daværende brugs i V. Thorup. Så der er tale om en kvinde, der kender til butiksdrift og til lokalområdet.

Nu er hun på efterløn, men hun har fortsat lyst og energi til at gøre en forskel. Derfor har hun taget aktiv del i arbejdet med at sikre en lokal indkøbsmulighed.

- Jeg har 14 kilometer til indkøbsmuligheder i Fjerritslev. Det er vigtigt for området og for turismen, at vi har en dagligvarebutik, siger Else Myrup Kristensen, der pt. er frivillig, men hun vil dog i et eller andet omfang komme på lønningslisten, når butikken åbner.

I alt er der ansat 10 medarbejdere, foruden Klaus Andersen, til at drive butikken, der vil holde åbent hver dag fra 7-19. Else Marie Bennetsen fra Klim glæder sig over, at hun fik muligheden for at være med på holdet.

- Det er sjovt at skulle etablere en butik helt fra bunden, og jeg glæder mig meget til, at vi åbner og kan vise, hvordan butikken er kommet til at se ud. Der har allerede været flere forbi for at spørge, om vi har åbent, siger hun.

Der er også lokale varer på hylderne i byens nye butik. Foto: Martin Damgård

Ingen butik uden opbakning

For blot få måneder siden så det ellers dystert ud for Klaus Andersens ønske om at åbne butik i V. Thorup. En arbejdsgruppe havde fået rejst 1.531.000 kroner i anparter og støttebeløb fra lokalbefolkningen, sommerhusejere og virksomheder, og med opbakning fra Dagrofa var vejen banet for projektet. Men Klaus Andersens pengeinstitut havde, på grund af den nuværende krise, trukket sig, og arbejdsgruppen var efterhånden indstillet på, at de måtte på jagt efter en anden købmand.

Efter flere måneder uden lokal dagligvarebutik kan en gruppe ildsjæle nu sikre, at der igen bliver en lokal indkøbsmulighed i Vester Thorup. Foto: Martin Damgård

Klim Sparekasse kom ham imidlertid til undsætning og besluttede at stille med den nødvendige finansiering, som kunne bane vejen for en åbning af butikken, der tidligere husede LokalBrugsen. Der er dog ikke meget tilbage fra dengang. Alt inventar er skiftet ud, og der er blevet shinet op - takket været frivillige fra området.

- Jeg synes, at butikken er blevet fantastisk flot, og det håber jeg også, at kunderne synes, siger Klaus Andersen, der trods inflation og energikrise er optimistisk i forhold til fremtiden.

- Jeg har ro i maven - ikke mindst på grund af den store økonomiske opbakning der har været fra lokalområdet. Det viser, at der er vilje til at bakke op om butikken.

Lørdag er der store åbningsdag, hvor der blandt andet serveres kaffe og rundstykker i et telt foran butikken.

Ny butik i Vester Thorup