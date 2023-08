Kniber sig selv i armen: Tjente 6,5 millioner kroner om dagen

For første gang nogensinde har Spar Nord tjent 1 milliard kroner på et halvår.

Det viser det halvårsregnskab, som den nordjyske storbank torsdag morgen offentliggjorde, og det er især de stigende renter, som skæpper godt i kassen.

Spar Nord havde i årets første seks måneder et overskud efter skat på lige knap 1,2 milliarder kroner. Eller hvad der svarer til en indtjening på 6,5 millioner kroner om dagen.

- Det er svært ikke at knibe sig selv i armen, når man ser på det resultat, vi i dag har offentliggjort. Det er udover det sædvanlige, siger Lasse Nyby, administrerende direktør i Spar Nord.

Flere af landets banker har de seneste dage offentliggjort regnskaber, som slår indtjeningsrekord. En stor del af fremgangen skyldes, at bankkunderne skal betale væsentligt mere for at låne penge i banken end for blot et år siden.

Renterne er steget absolut mest på udlån og ikke så meget på indlån.

Ikke troet, vi ville stå her

I Spar Nord har man i første halvår næsten fordoblet sin indtjening på renteområdet sammenlignet med samme periode sidste år.

Fra 886 millioner kroner til næsten 1,7 milliarder kroner.

Det skyldes både, at det samlede udlån voksede, men også at den gennemsnitlige udlånsrente steg.

Tilsvarende har der været en stigning i renteudgifterne, fordi Spar Nord i lighed med andre banker har indført positive indlånsrenter igen. Men udgifterne opvejer altså langt fra de højere indtægter.

Derudover har banken haft en fortjeneste på 275 millioner kroner på sin egenbeholdning af obligationer. I samme periode sidste år havde man et tab på samme post på 7 millioner kroner.

- For bare et år siden havde jeg ikke troet, at vi ville stå her, hvor vi gør i dag, og det vidner om, hvor omskifteligt markedet har været det seneste år, forklarer Lasse Nyby.

- Samtidig betyder en stærk kreditkvalitet blandt vores kunder, at de samlede tab og nedskrivninger for 1. halvår 2023 udgjorde en mindre indtægt.

Rekordår i vente

Spar Nord fortsætter også sine senere års ekspansion i form af etableringen af en ny lokalbank i Helsinge samt et nyt bankområde i Frederikssund.

Siden 2020 har banken dermed udbygget sin lokale tilstedeværelse med otte nye lokalbanker og bankområder.

- På baggrund af resultat for 1. halvår tyder meget på, at 2023 bliver et nyt rekordår for banken, siger Lasse Nyby.

På baggrund af resultatet for 1. halvår 2023 præciserer Spar Nord sine finansielle forventninger for året.

Det samlede resultat for 2023 forventes realiseret i den øvre ende af intervallet 2,1-2,4 mia. kroner efter skat.

Spar Nord har 425.000 kunder og 60 filialer over hele Danmark.