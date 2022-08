Køb disse biler nu og undgå stort afgiftssmæk

BILER:Med de alenlange leveringstider på nye biler skal du meget snart slå til, hvis du vil undgå de markante stigninger i registreringsafgiften, som ved årsskiftet rammer en række biltyper.

Især hvis du er på udkig efter en af de populære plugin-hybrider, kan det give god mening at få lukket handlen inden nytår. Hvis det altså er muligt.

Fra 1. januar 2023 hæves registreringsafgiften på plugin-hybrider i en grad, hvor selv de billigste modeller vil opleve prisstigninger på omkring 10.000 kroner.

De mest solgte plugin-hybrider, som for eksempel Ford Kuga, bliver 15.000-20.000 kroner dyrere. Det viser beregninger fra FDM.

Derfor er det ifølge FDM vigtigt at få indregistreret sin plugin-hybrid i 2022, hvis man går med købstanker.

Her spiller leveringstiden en vigtig rolle. Det optimale er, at bilen i forvejen er i Danmark, så man er sikker på leveringsdatoen.

- Sidste år var vi i samme situation, hvor vi så, at bilimportørerne kom med kampagnetilbud i slutningen af året. Det forventer vi sker igen i år. Er man tilbudsjæger, så blæser det snart ind til jagtsæson for billige plugin-hybrider, siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM’s Økonomiske Politiske Sekretariat.

Hold øje med leveringstiden

Afgiften på elbiler kommer også til at stige i 2023, men det kommer ikke til at ramme de billigste elbiler. Man ændrer loftet for, hvornår du skal begynde at betale afgift på elbilen.

Det vil ifølge FDM være mellem 440.000 og 450.000 kroner i udsalgspris afhængig af batteristørrelse.

- Selvom der er prisstigninger på vej på de dyrere elbiler, så vil den højst blive 11.732 kroner. Så det er vigtigt at holde øje med leveringstiden på nye elbiler. Her har vi oplevet, at mange medlemmer har fået udskudt deres levering, og det kan påvirke den endelige pris på bilen. Derfor bør man sikre sig mod afgiftsstigninger i slutsedlen, lyder rådet fra Ilyas Dogru.

Når registreringsafgiften på plugin-hybrider og elbiler stiger, skyldes det en stor omlægning af afgiften, der blev vedtaget tilbage i december 2020.

Man ville kort sagt hæve afgifterne frem mod 2030 i takt med, at teknologien bag de genopladelige biler blev billigere at producere.

Det skulle sikre bilkøberne stabile priser over tid og sørge for, at de i 2030 betaler fuld registreringsafgift.

Problemet er bare, at stor efterspørgsel på bilerne, mangel på mikrochips og andre vitale dele samt krigen i Ukraine ikke har gjort bilerne billigere, men derimod dyrere.

Husk dine forbehold

Derfor skal man som bilkøber nu både betale mere for selve bilen – og fra årsskiftet betale mere i afgift.

Ifølge FDM er der i en del slutsedler på nye biler taget forbehold for afgiftsstigninger. Så hvis leveringen bliver udskudt, kan man som køber risikere at skulle betale en højere pris på grund af afgiftshop.

I så fald kan det være smart at få indskrevet en maksimal stigning i prisen på bilen, hvis den leveres i 2023, lyder rådet fra FDM, som også opfordrer til, at man får indskrevet en fast leveringsdato.

Det giver mulighed for at komme ud af aftalen uden omkostninger, hvis bilen ikke kan leveres til den aftalte dato.

Det ser man i hobetal lige nu.

Hidtil uset problem

Massive problemer med at skaffe delkomponenter i bilindustrien har fået leveringstiden på nye biler til at stige til historiske højder.

Og for bilforhandlerne har det været nærmest umuligt at kende specifikationer, pris og levering på de enkelte biler.

Flere bilproducenter har ligefrem fjernet deres prislister, fordi de ikke ved, hvornår og til hvilken pris de kan købe dele til at producere af.

For at kompensere for manglen af nye biler har flere bilforhandlere kastet flere kræfter efter brugtvognsmarkedet, hvor priserne på særligt nyere brugte biler de seneste mange måneder er kravlet i vejret.