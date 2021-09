Køber op igen og runder 200 ansatte

SVENSTRUP:Flydende gas er en vigtig del af fremtidens bæredygtige energisystem, og nordjyske Svanehøj skal være en betydelig aktør i den værdikæde, der sikrer håndteringen af gas på globalt niveau.

Det er visionen hos den nordjyske pumpespecialist, som nu sætter yderligere handling bag ordene gennem et opkøb af Wärtsilä Tank Control Systems (TCS), der beskæftiger godt 50 ansatte i Storbritannien, Singapore og Frankrig.

Opkøbet af Wärtsilä TCS, der historisk er kendt som Whessoe, tilfører Svanehøj kompetencer inden for produktion, salg og service af high end-målesystemer til gastanke på LNG-skibe og landbaserede LNG-anlæg.

- Opkøbet af Wärtsilä TCS er et udtryk for, at vi ønsker at gøre Svanehøj til en globalt førende specialist, der producerer og servicerer udstyr til håndtering af alle former for flydende gas; naturgas, biogas og ikke mindst fremtidens Power-to-X-baserede brændstof, siger administrerende direktør i Svanehøj, Søren Kringelholt Nielsen.

Specialist i pumper til transport af gas Svanehøj Danmark designer, producerer og servicerer specialiserede såkaldte deepwell-pumper til bl.a. flydende gas og håndtering af gasbrændstof. Virksomhedens har hovedkvarter i Svenstrup samt aktiviteter i Kina, Singapore og Japan. Selskabet er en del af Svanehøj Group og er søsterselskab til Mamworthu Pumps med aktiviteter i Singapore og Storbritannien. Svanehøj Group er ejet af investeringsselskabet Solix og beskæftiger i alt godt 300 medarbejdere, heraf mere end halvdelen i Svenstrup, hvor koncernen har hovedkvarter.

Ny selvstændig afdeling

Svanehøj er allerede i dag blandt de førende inden for service af cargo-systemer på LPG-skibe, og hensigten er at bruge opkøbet som afsæt til at opnå en tilsvarende position på de større LNG-skibe.

- Med opkøbet vil Svanehøj være det oplagte valg som serviceleverandør på de omkring 500 LNG-skibe, hvor Wärtsilä TCS’ målesystemer er installeret, forklarer direktør for service og aftersales hos Svanehøj, Morten Christian Larsen.

Han vil med opkøbet stå i spidsen for en serviceafdeling med over 70 medarbejdere og aktiviteter i Danmark, Storbritannien, Kina og Singapore. Med en forventet aktivitetsstigning i serviceafdelingen på 30-40 procent er planen at udvide funktionærstaben på kontorerne i Danmark og Singapore.

Som led i overtagelsen af Wärtsilä TCS etablerer Svanehøj en ny selvstændig forretningsenhed for landbaserede aktiviteter. Denne enhed får base i Calais i Frankrig, hvorfra Wärtsilä TCS i dag producerer og sælger målesystemer til landbaserede LNG-anlæg.

Opkøbet af Wärtsilä TCS er Svanehøjs andet på mindre end ti måneder. I november sidste år overtog Svanehøj gastanker-specialisten Force Technology Marine Equipment Service, hvilket har gjort Svanehøj til en one-stop-shop, som både leverer pumpesystemerne og håndterer den samlede serviceopgave.

Efter det seneste opkøb beskæftiger Svanehøj Danmark cirka 230 medarbejdere og har aktiviteter i Danmark, Storbritannien, Frankrig, Singapore, Kina og Japan.