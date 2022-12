Vækstkomet solgt - to nordjyder bliver mangemillionærer

AARS:De seneste år har været særdeles succesfulde for en nordjysk it-virksomhed, der har præsteret det ene topresultat efter det andet.

I seneste regnskabsår lykkedes det at få et overskud på 30 millioner kroner - næsten tre gange så meget som året før.

Nu er Aars-virksomheden Kimbrer Computer, der har specialiseret sig i genbrugt it-udstyr, blevet solgt til den svenske kapitalfond Trill Impact.

Salgsprisen er hemmelig, men der er med al sandsynlighed tale om et pænt, trecifret millionbeløb, som de to ejere, Peter Tølbøll Hansen og Morten Nøhr, kan dele mellem sig.

- Vi har fået virkelig mange henvendelser det seneste år fra interesserede købere, siger Bjarne Aarup, direktør i Kimbrer Computer.

Derfor går det godt

Virksomheden har 60 ansatte i Aars og lever af at opkøbe brugt it-udstyr, som den primært videresælger til blandt andet datacentre og virksomheder i Europa.

Årsagen til den stærkt stigende vækst hos Kimbrer Computer er blandt andet chipmangel i hele verden, der har fået virksomheder til at være ekstra opmærksomme på at købe brugt it-udstyr, men også øget fokus på bæredygtighed.

Sidst men ikke mindst skyldes det gode resultat også, ifølge direktøren, at Kimbrer Computer har været dygtig til at procesoptimere og har gode medarbejderne:

- Vi har været gode til at uddanne vores egne folk, så de kender vores værdier og måde at arbejde på. Vi har en meget flad struktur her, der gør, at vi kan handle hurtigt, når der er behov for det, og så tror jeg bare, at folk trives, når vi viser dem stor tillid, siger Bjarne Aarup.

Solgt for millionbeløb

Nu er Kimbrer Computer solgt videre, uden at ejerkredsen ønsker at oplyse, hvor meget det drejer sig om.

Nordjyskes beregninger, baseret på Kimbrer Computers seneste regnskabstal, viser dog, at der kan være tale om et beløb i størrelsesordenen 300 millioner kroner.

Dette tal ønsker ledelsen dog ikke at kommentere.

Kimbrer Computer blev stiftet for 27 år siden af Peter Tølbøll Hansen og Morten Nøhr. Peter er nu blevet 62 og Morten er 59 år. Årsagen til salget er blandt andet, at ejerne begyndte at overveje et generationsskifte.

Efter at have fået de mange henvendelser blev den svenske kapitalfond Trill Impact valgt, fordi den var blandt de højestbydende og var det bedste match.

Trill Impact investerer kun i virksomheder, som leverer målbare forbedringer inden for FN's bæredygtighedsmål. Købet af Kimbrer Computer er kapitalfondens første på dansk jord.

Venter fortsat vækst

Salget kommer ikke til at medføre større ændringer i virksomheden.

- Vi har fælles værdisæt med den nye ejer og fortsætter med samme struktur og samme måde at arbejde på, siger Bjarne Aarup.

Direktøren forventer, at de kommende år også byder på en øget omsætning. Det samme gør den nye ejer:

- Vi mener, at cirkulære forretningsmodeller som Kimbrer Computers bliver afgørende for at nå bæredygtighedsmålene. Desuden tror vi på, at markedet for cirkulær IT fortsat vil vækste. I det marked mener vi, at Kimbrer Computer kan blive førende på europæisk plan, siger Nina Hoffmann von Holten, direktør for Trill Impacts danske investeringer.

Formel for værdiansættelse af virksomheder Nedenstående tal er hentet fra seneste årsregnskab (01.01.2021 - 31.12.2021) for Kimbrer Computer (afrundet til nærmeste 100.000 kroner):

For at beregne værdien af en virksomhed kan der som tommelfingerregel anvendes følgende formel: nettoresultat + renter + skatter + af- og nedskrivninger: 29,9 + 0 + 8,4 + 0,4 = 38,7

Dette tal skal ganges med 8-10 for at kunne anslå værdien af en virksomhed:

Dermed kan Kimbrer Computer være handlet til en sum i omegnen af 310-387 millioner kroner. VIS MERE