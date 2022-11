Købmand indkaldte til møde: Så fik de ansatte sved på panden

KLARUP:I en tid præget af stigende energipriser og inflation har købmanden Jan Sørensen fra Meny i Klarup alligevel fundet overskuddet til at gøre noget godt for sine medarbejdere.

Hans forretning er sammen med tre andre butikker blevet udvalgt til at deltage i et pilotprojekt, der går ud på at forebygge nogle af de sundhedsmæssige udfordringer, som arbejdet i detailhandlen kan byde på.

Det lyder abstrakt og som en idé, der lyder god i en leders hoved, men som falder til jorden i praksis. Det har dog langt fra været tilfældet, fortæller købmanden Jan Sørensen.

- Da jeg præsenterede medarbejderne for idéen, klappede og hujede de nærmest over tiltaget. Det er ret flot, når en idé modtager den slags reaktioner i Nordjylland, siger Jan Sørensen.

- Vi vil hjælpe købmændene og medarbejderne i butikkerne med at forebygge nedslidning, reducere smerter og via sundhedstiltag give dem mere energi i hverdagen, siger adm. direktør i KFI, Terje List. Foto: Hans Ravn

Medarbejderne har fået et oplæg fra en diætist og fået foretaget et sundhedstjek, der skal vurdere deres sundhedsmæssige position før og efter pilotprojektet.

Derudover er butikkerne blevet udstyret med en "Powerstand". Den indeholder blandt andet kettlebells og elastikker, som medarbejderne kan gøre brug af på arbejdspladsen, mens projektet står på.

Og de ansatte holder hinanden op på at få udstyret brugt dagligt.

- Vi har sat en tavle op, hvor vi krydser af, når vi har brugt udstyret. Indtil videre er vi alle godt i gang, og vi er gode til at holde hinanden oppe med stikpiller og humor, siger Jan Sørensen.

Jan Sørensen, købmand, Meny Klarup. Arkivfoto: Lars Pauli

Større end butikken

Købmanden er glad for at tilbyde muligheden til de ansatte, men for ham rækker projektet længere ud end Meny i Klarup.

Købmandserhvervet er i hård konkurrence med alle andre brancher om arbejdskraft, og derfor vil en national udrulning af projektet være kærkomment, mener han.

- Forhåbentligt kan vi være med til bane vejen for, at vores erhverv får et bedre image. Vi kan vise, at købmandsbranchen går op i medarbejdernes trivsel og sundhed, siger Jan Sørensen.

Bag pilotprojektet står den erhvervsdrivende fond KFI og virksomheden OfficeFit.

OfficeFit har gennem otte år hjulpet omtrent 300 virksomheder med at gøre arbejdspladsen sundere og mere aktiv.

Formål for og forskning bag projektet Målet med pilotprojektet er at skabe en sundhedsindsats, hvor vi bliver bedre i stand til at forebygge nogle af de sundhedsmæssige udfordringer, som arbejdet i detailhandlen kan byde på.

27 procent af medarbejderne oplever vedvarende lændesmerter gennem de seneste 3 måneder og 60 procent har oplevet lændesmerter i løbet af den seneste uge.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderer, at 26-39 procent af langtidssygefraværet på det generelle arbejdsmarked, kan undgås med forebyggende tiltag. For butiksansatte vurderes potentialet at være 40 – 45 procent.

Muskel- og skelet-lidelser og smerter koster hvert år samfundet ca. 17,2 milliarder kroner i produktionstab og behandling, samt 10,5 milliarder kroner til blandt andet sygedagpenge og førtidspension.

Resultatet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelser kalder på opmærksomhed og handling, og derfor har KFI indgået et partnerskab, hvor målet er at forbedre sundheden blandt De Frie Købmænd. Danskernes Sundhed 2021, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, KFI og OfficeFit VIS MERE

Derfor tog KFI kontakt til virksomheden for at høre, om de kunne bidrage til projektet, som skulle have fokus på at forbedre medarbejdernes fysiske udfordringer og løfte medarbejdernes sundhedstilstand bredt.

- Projektet handler om at skabe de bedste vilkår for kroppen, så den er klar til at møde ind på job, siger chefrådgiver hos OfficeFit, Lars Damgård.

Lars Damgård (tv.) holdt oplæg for de ansatte i Meny i Klarup i forbindelse med opstarten på pilotprojektet. Foto: Hans Ravn

Med kettlebells og elastikker på arbejdspladsen er det lettere at være aktiv i løbet af en arbejdsuge. Og den fysiske aktivitet behøver ikke at føre til forpustelse eller sved på panden. Mindre kan også gøre det, fortæller chefrådgiveren.

- Vores erfaring fortæller os, at de korte indsatser har størst sandsynlighed for at blive vedvarende. Hvis man skal trækkes ned i et motionscenter i en time ad gangen, bliver indsatsen for stor, og folk vil derfor falde fra, siger Lars Damgård.

Vigtig foregangsmand

Selvom KFI og OfficeFit med deres projekt har forsøgt at gøre det lettere at skabe sig sunde vaner, så kræver ændringen i visse tilfælde en leder, der går forrest.

Derfor skal man ikke undervurdere Jan Sørensens betydning for projektets resultater.

- Man må ikke undervurdere værdien i at have en leder som Jan Sørensen. Han er meget tydelig overfor sine medarbejdere i, hvad der ligger af gode og positive intentioner bag projektet. Det har stor en betydning - og det gælder sådan set for alle indsatser på en arbejdsplads, siger Lars Damgård.

Pilotprojektet står på de kommende fire måneder. Derefter vil medarbejderne igen gennemgå et sundhedstjek, som KFI og OfficeFit vil evaluere på.

Meny i Klarup har 57 ansatte og leverede sidste år et overskud på knap 200.000 kroner.