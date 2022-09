Købmands el-regning stikker helt af: - Det er jo vanvittigt!

KLITMØLLER:Det var ikke mange timers søvn, Mikael Konradsen, indehaver af Spar i Klitmøller, fik natten til torsdag.

Lige før sengetid åbnede han butikkens elregning for august måned.

- Det skulle jeg nok ikke have gjort. Det var ikke nemt at falde i søvn bagefter, siger han.

Regningen lød på 254.000 kroner. For en måned.

- Det er en merudgift på 170.000 kroner i forhold til samme måned sidste år. Det er jo vanvittigt! Jeg tænkte, at det simpelthen ikke kunne passe. Det var nærmest sådan, at jorden forsvandt under én, siger Mikael Konradsen.

- Vi er ikke lukningstruede her og nu. Men det kan ikke fortsætte, siger købmand Mikael Konradsen. Foto: Peter Mørk

Faktisk er det i øjeblikket billigere for Mikael Konradsen at holde butikken lukket.

- Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. For jeg har jo et kæmpe varelager og en masse ansatte, siger Mikael Konradsen, der har haft købmandsbutik i Klitmøller i 20 år.

Torsdag formiddag satte han sig til tasterne og skrev en besked på Facebook til sine kunder, hvor han ridsede situationen op.

Mikael Konradsen fortæller, at Spar-butikken ikke er lukningstruet her og nu.

- Men vi er da truet på sigt. Det kan jo ikke fortsætte på denne her måde. Og det er da ikke særlig sjovt at tage på arbejde og aflevere 10.000 kroner hver dag. Det siger næsten sig selv, at hvis det fortsætter, er jeg nødt til at stoppe, siger Mikael Konradsen.

Mikael Konradsen er bekymret for mange af sine kolleger - de små, selvstændige købmænd, siger han. Og han håber, at politikerne på Christiansborg laver en "kæmpe afgiftsnedsættelse" på strøm:

- Vi har jo ikke en stor koncern i ryggen, der kan redde os. Jeg betaler selv min strømregning, og jeg skal også selv betale, hvis det her går nedenom og hjem. Det er jo den lille mand, og det er folk, der har knoklet i mange år for at have en lille opsparing, som de så kan se forsvinde nu.

- Og hvad værre er: Det er jo en katastrofe for de små samfund, hvis købmanden lukker. Det er jo livsnerven i byen, siger Mikael Konradsen, hvis købmand er eneste indkøbsmulighed i Klitmøller.

Mikael Konradsen fortæller, at han gør, hvad han kan for at spare på strømmen. Hvor han tidligere havde to kølerum med de samme slags øl og sodavand, har han nu kun et.

Og så tænder han først lyset klokken 07, når butikken åbner officielt- også selvom mange af de lokale kommer dryssende allerede en time tidligere, fordi de ved, købmanden har låst op allerede fra klokken 05.45.

- Vi slukker også lidt lamper hist og her. Men det er jo mest af moralske årsager, fordi man jo skal gøre et eller andet. Det er ikke fordi, jeg tror, det rigtig batter noget. Problemet er, at vi jo har et maskineri, der skal stå og pumpe hele tiden, fordi vores køleskabe og frysere skal holde en bestemt temperatur, siger Mikael Konradsen.

Han er glad for, at han for tre år siden investerede i et CO2-anlæg og i LED-belysning.

- Gud ske tak og lov for det. Ellers tør jeg ikke tænke på, hvordan det havde set ud.

Allerede onsdag aften, samme aften som han havde åbnet elregningen og set den store merudgift, sendte han en forespørgsel på et solcelleanlæg hos en privat leverandør.

- Jeg var bare nødt til at handle. Så må vi se, hvad det koster. Det er jo også en investering. Men det her kan jo ikke blive ved.

