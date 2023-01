Kød-gate: Nordjysk familie gafler skandalefirmas kunder

AALESTRUP:På lidt over 40 år har han gjort familiefirmaet til et af landets største slagterier.

Nu kan Lars Andersen, direktør for Himmerlandskød A/S, glæde sig over at de godt 200 ansatte i virksomheden får endnu mere at lave.

To af landets store detailkæder har nemlig skruet op for volumen på deres ordrer hos det himmerlandske slagteri.

Det sker, efter at kæderne har afbrudt samarbejdet med den skandaleombruste slagterigigant Skare Meat Packers i Vejen i Sønderjylland, der er kommet i vælten efter fund af 250 tons ældre kød hos koncernen.

Ovenpå kødskandalen i Vejen, der trak overskrifter i diverse medier, blev Himmerlandskød kontaktet af Salling Group, der ønskede at skrue op for deres ordrevolumen hos det himmerlandske slagteri.

Og nu har konkurrenten Rema 1000 fulgt trop og flyttet sine ordrer hos Skare-koncernen til henholdsvis Himmerlandskød og Danish Crown.

Det skriver AgriWatch.

Himmerlandskød slagtede sidste år 120.000 kreaturer. Foto: Laura Guldhammer

Lars Andersen, direktør for Himmelandskød, bekræfter over for Nordjyske, at slagteriet skal hjælpe Rema 1000 med nye varenumre.

Slagteriet har hidtil leveret oksefars, skiveskårne bøffer, mørbrad og andet oksekød til detailkæden.

-Vi kommer til at lave en del af deres frilandsgris også nu. Selvom vi normalt ikke laver grisekød, kommer vi til at hjælpe dem med det, siger Lars Andersen, direktør for Himmerlandskød, til Nordjyske.

Han fortæller, at det ikke kun er nye varenumre. Både Salling Group og Rema 1000 har også skruet op for volumen på deres ordrer hos det familieejede slagteri i Aalestrup ovenpå bruddet med Skare-koncernen.

- Bestillingerne bliver større end før, siger Lars Andersen.

Og det betyder, at Himmerlandskød nu skal på medarbejderjagt.

- Jeg vil skyde på, at vi i hvert fald skal bruge 10 nye slagterimedarbejdere. Vi kommer til at lave noget mere, og også mere på nathold, siger Lars Andersen.

Han tør endnu ikke sætte tal på, hvad ordretilgangen betyder i kroner og ører. Men timingen er god. For familiefirmaet tog i sommer et nyt kæmpeslagteri i brug. Det er 16.000 kvadratmeter - ti gange så stort som firmaets gamle slagteri - og ligger i udkanten af Aalestrup.

Det er ikke kun detailkæder, der har henvendt sig til det himmerlandske slagteri i kølvandet på skandalen hos Skarve-koncernen.

Himmerlandskød åbnede i sommer et topmoderne slagteri til 300 millioner kroner i udkanten af Aalestrup - ti gange større end det gamle slagteri. Direktør Lars Andersen kalder det perfekt timing, at slagteriet nu får større bestillinger fra sine to største kunder på detailområdet. Foto: Martin Damgård

- Der er også flere landmænd, der henvender sig til os og gerne vil levere. Og det passer fint, når nu vi lige har bygget nyt og gerne vil vækste. Vi vil gerne have nogle flere kreaturer, siger Lars Andersen.

Himmerlandskød rundede i foråret for første gang en omsætning på over en milliard kroner.

I 2021 slagtede de 120.000 kreaturer og landede et overskud efter skat på 33 millioner kroner– det bedste resultat nogensinde.

Rema 1000 og Salling Group er Himmerlandkøds største kunder på detailmarkedet. Det himmerlandske slagteri leverer også til foodservice-industrien, hvor de har store kunder som Dansk Cater og Hørkram.