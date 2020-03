Kollegaerne er skiftet ud med børn: Sådan får Mads hjemmearbejdet til at fungere

AALBORG:Hjemmearbejde er ikke nyt, men det næste stykke tid, kommer børneværelser til at være omdannede til kontorer, mens hyggesnak ved kaffemaskinen er skiftet ud med børneskrig.

Mads Søndberg Larsen på 24 år er chef for sociale medier i online marketingsbureauet Green Click i Aalborg. Da han først tager telefonen, er han nødt til at lægge på igen.

- Jeg skal lige få et barn til at sove, siger han.

Da vi får fat i ham igen er der mere ro i baggrunden. Han bor sammen med sin kæreste, der er på barsel med deres søn på 7 måneder. De har også en pige på tre år.

Han blev sendt hjem fra arbejdet i går sammen med sin kollegaer efter ledelsen i Green Click havde besluttet sig for at tage regeringens opfordring seriøst. De hopper på vognen sammen med de mange danske virksomheder, der har sendt de ansatte hjem i disse dage. Han synes ikke, at han har mærket nogle begrænsninger ved at rykke hjem på børneværelset i stedet for kontoret.

- Heldigvis er vi en virksomhed, der til dagligt arbejder online og mange af vores møder foregår online, så for os er det ikke svært at rykke kontorene hjem, forklarer han.

Hjemmearbejde der fungerer

Mads Søndberg Larsen og hans kollegaer har fortsat sparringen derhjemme over telefonen i stedet for rundt om i kroge og ved kaffemaskiner på kontoret.

- Der er den samme mængde statussamtaler og møder, der altid er, fortæller han.

Christopher Sander er nordisk chef for netopbevaringsvirksomheden Dropbox, der er kendt for at komme med løsninger til folk, der skal arbejde over længere distancer. Ifølge ham er det vigtigt at "overkommunikere", når alle de ansatte sidder hjemme på villavejen.

- Vi kommunikere mere end under normale omstændigheder og vi kontakter vores medarbejdere via mange kanaler, så de ikke føler sig ude af loopet, fortæller han.

En andet råd fra Dropbox-chefen er at være fleksibel med arbejdstiden.

- Når man arbejder hjemmefra, kan det påvirke børnepasning og andre ansvarsområder, så medarbejderens produktive arbejdstid bliver forskubbet, siger han.

Mads Søndberg Larsen dag er blevet mere fleksibel. Badet er for eksempel ikke lige så nødvendigt i dag.

- Det er lidt mere afslappet. Havde jeg nu haft møder med kunder online, havde jeg nu taget en pæn skjorte på, griner han.

Han oplever også, at arbejdsdagen er mere effektiv hjemme.

Mads Søndberg Larsen tog dog en pæn skjorte på, da fotografen kom på besøg. Foto: Martin Damgård.

Isolation skader ikke parforholdet

Par kan nu få fornøjelsen af hinanden døgnet rundt, men så meget tid sammen kan godt ruske op i parforholdet. Mads Søndberg Larsen og hans kæreste sørger for at hjælpe hinanden med børnene.

- Vi står lidt stærkere og kender hinanden godt. Jeg var selvstændig og arbejdede meget, da vi mødte hinanden. Vi er vant til at få en hverdag til at fungere i mærkelige situationer, fortæller han.

Familien har dog fundet ud af, at det er en god idé, at dele hjemmet op i arbejdsplads og familieplads.

- I går havde jeg arbejdsstation på spisebordet, og det blev vi ret hurtigt enige om, at det var ikke helt optimalt, siger han.

Nu er arbejdsstationen på børneværelset, og der er også plads til børnene.

- Det er lidt hyggeligt. Min datter sidder ved siden af mig og tegner og klipper lidt, fortæller han.