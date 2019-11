Kom næsten direkte fra Aalborg til Berlin

NORDJYLLAND:Til sommer næste år bliver det lidt lettere at komme fra Nordjylland til den tyske hovedstad Berlin.

Det sker som en følge af, at flyselskabet DAT, der flyver direkte fra Aalborg til Rønne på Bornholm, også har en sommerrute fra Rønne til Berlin.

Normalt ville man som nordjyde vælge at flyve via København eller Amsterdam, hvis Berlin er målet, og et fly er midlet.

Men en gang om ugen passer DAT’s rute fra Aalborg til Bornholm så godt sammen, at man efter turen til Rønne kan sætte sig direkte op i flyet til Berlin.

Flyet til Rønne afgår fra Aalborg søndag kl. 13.40. Kl. 14.50 er man fremme i Rønne, hvorfra flyet til Berlin letter 15.15. Det lyder som meget kort tid til at skifte, men har man nogensinde være i lufthavnen på Bornholm, vil man vide, at det er endog rigtig god tid.

Flyet fra Rønne er fremme i Berlin Tegel kl. 16.20 - så samlet tager tager turen fra Aalborg til Berlin mindre end tre timer.

Når man skal hjem, kommer det til at foregå om torsdagen. Og her passer flyene knap så godt sammen. Der er afgang fra Berlin 10.55 og ankomst til Rønne kl. 12.00. Herefter skal man vente til kl. 17.30, før man flyver videre til Aalborg. Men i stedet for at fordrive tiden i lufthavnen er der faktisk tid til, at man kan nå at spise frokost inde i Rønne eller smutte en tur til Svaneke og gøre det sammen.

Der er seks afgange til Berlin fra Rønne næste år.

Første afgang fra Aalborg til Berlin via Rønne er søndag 5. juli - den sidste er søndag 9. august.

Første afgang fra Berlin til Aalborg via Rønne er torsdag 2. juli, mens den sidste er torsdag 6. august.