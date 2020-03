Kommunikationsdirektør stopper i Spar Nord

NORDJYLLAND:Spar Nords direktør for Kommunikation & Digital, Ole Madsen, har besluttet sig for at stoppe i banken og vil efter aftale med direktionen fratræde sin stilling 30. april 2020.

Baggrunden for beslutningen er, at Ole Madsen har accepteret et jobtilbud fra Formuepleje A/S, hvor han vil tiltræde som direktør for kommunikation og marketing pr. 1. maj 2020.

Spar Nords administrerende direktør, Lasse Nyby, udtaler i en pressemeddelelse følgende kommentar til fratrædelsen:

- Det er med beklagelse, at vi har modtaget Ole Madsens opsigelse, men vi har forståelse for hans beslutning. Ole har gennem sine 15 år i Spar Nord gjort en stor og værdifuld indsats på en række forskellige områder - ikke mindst det digitale, hvor han har stået for en ambitiøs agenda og bidraget til en positiv udvikling for banken. Det vil vi gerne takke ham for.

Ole Madsen siger i samme pressemeddelelse:

- Jeg har været glad for hver eneste dag, jeg har været i Spar Nord, og altid sat stor pris på både mine opgaver, samarbejdet med gode kolleger i hele banken og relationerne til eksterne partnere. Når jeg nu har valgt at tage mod en ny udfordring uden for banken, er det alene fordi jeg har fået et tilbud, der var for spændende til at sige nej til.

Spar Nord oplyser, at ”i god tid inden Ole Madsens fratrædelse vil det blive meddelt, hvem der overtager Oles roller inden for investor relations, presse mv”.