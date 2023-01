Coop lukker SuperBrugsen, Irma og Kvickly: Det får du i stedet

Dagligvarekoncernen Coop vil samle de største butikker fra kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma i én kæde, som skal hedde "Coop".

Det skriver koncernen i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

Resten af de tre kæders butikker skal sammen med lokale butikker, som går under navnet Dagli´Brugsen, samles under navnet "Brugsen".

- Vi står midt i en tid, som vi aldrig har oplevet før i hverken branchen eller Coop, siger koncernens administrerende direktør, Kræn Østergård Nielsen, i meddelelsen.

- Efter at have leveret rekord-resultat i 2020 og rekord-omsætning i 2021 har vi set en ekstrem ændring i kundernes indkøb det seneste år, hvor de flytter mere indkøb over i discount, og generelt køber færre og billigere varer.

Coop-kæden bliver Danmarks største supermarkedskæde, skriver koncernen selv.

De første butikker i den nye kæde åbner efter sommerferien i år.

Den nye struktur betyder, at Coop går fra at have otte forskellige kæder til blot at have tre.

Indtil sidste år havde man Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, Fakta, 365discount, Irma, Coop.dk Shopping og Coop.dk MAD.

Det bliver reduceret til Coop, 365discount og Brugsen.

Coop-koncernen har haft et særdeles svært 2022, hvor prisforhøjelser hos leverandører har medført et stort fald i indtjeningen.

Man regner derfor med at kunne præsentere sit dårligste resultat i Coops historie næste gang, siger topchefen i meddelelsen.

- Derfor gennemfører vi nu denne strategi, som skal skabe "Fremtidens Coop". Det bliver et meget enklere og meget mere effektivt Coop med styrket konkurrenceevne og kundeattraktivitet, uanset om det er i vores discountbutikker, supermarkeder eller lokale nærbutikker.

- Det bliver en stor, men nødvendig rejse – og vi vil inddrage både vores kunder og medarbejdere i at bygge Danmarks førende dagligvarekæder, siger han.

Med sammenlægningen ændres Irma fra at være en kæde til at være et brand.

Det har grundlæggende været svært at skabe overskud i kæden, selv om man i resten af koncernens kæder har præsenteret historiske resultater under coronakrisen.

- Af de 65 Irma-butikker konverteres de ni største til den nye Coop-kæde, 28 til 365discount og de 11 mindste til Brugsen, mens 17 lukker, skriver Coop.

