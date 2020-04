Konkurrenceråd med hård kritik: Brovst-firma har misbrugt dominerende stilling

Konkurrencerådet har netop offentliggjort en voldsom kritik af den nordjyske udlejningsvirksomhed Godik ApS, der har hovedkontor i Brovst i Jammerbugt Kommune.

Virksomheden – der blandt andet udlejer mobile toiletter og andet materiel til festivaler og events - har misbrugt sin dominerende stilling fra 2014 til 2018, lyder det.

I afgørelsen skriver Konkurrencerådet blandt andet:

"Godik har forpligtet størstedelen af sine kunder til i mindst tre år at leje mobile toiletter kun fra Godik. Dermed blev konkurrenter afskåret fra at konkurrere om disse kunder".

I samme ombæring siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz:

- Godiks kontrakter indebar, at Godik stillede krav om, at de pågældende festivaler og events brugte Godik som eneleverandør af toiletter. Det er en klar overtrædelse af konkurrenceloven, fordi Godik er dominerende på markedet og derfor bærer et særligt ansvar for ikke at udelukke konkurrenter.

Konkurrencerådet påbyder Godik at ophøre med den ulovlige adfærd og fremover at afstå fra lignende adfærd.

Videre hedder det fra Konkurrencerådet:

"Den skadelige effekt af Godiks adfærd på markedet for udlejning af mobile toiletter til events er yderligere forstærket af, at Godik ved udlejning af andet materiel – herunder beboelsesvogne, badmoduler, andre vogne og hegn - til events har anvendt tilsvarende eksklusivitetsforpligtelser".

Godik var i perioden 2014 til 2018 dominerende på det danske marked for udlejning af mobile toiletter til events.

Godik: En storm i et glas vand

Indehaveren af Godik ApS - Kim Godiksen - havde endnu ikke nærlæst kritikken fra Konkurrencerådet, da NORDJYSKE fangede ham på telefonen.

- Jeg har ikke set afgørelsen. Men uanset hvad Konkurrencerådet siger, så retter vi os bare efter det, fastslår han og sender en stikpille af sted mod Konkurrencerådet:

Kim Godiksen mener, at sagen er en storm i et glas vand. Arkivfoto

- Jeg var også indklaget for ti år siden, men dér hørte jeg aldrig fra dem. Men nu er de åbenbart vågnet op. Det var akkurat det samme, som jeg var anklaget for dengang, men det kan jo være, at de nu har fået ansat 100 mennesker mere derovre, så de har fået mere tid til at kigge på sagerne. Men i min verden er det her altså bare en storm i et glas vand.

Kim Godiksen tilføjer, at sagen dog grundlæggende kan ændre den måde, som han driver sin forretning på.

- Jamen, det tyder jo på, at det her handler om de tre-års kontrakter, som jeg arbejder med. Hos Godik arbejder vi med en prisliste, hvor alle kunder får adgang til de samme rabatter, siger han og uddyber forklaringen.

Skal måske ændre kontrakter

- Du kan som kunde vælge at handle fra gang til gang efter vores prisliste, og så er der nul rabat - men du kan også vælge at lave en tre-års kontrakt. Hvis du laver en tre-års kontrakt på nogle af vores ydelser, så får du 15 procent i rabat - og hvis du laver en aftale, hvor du får alt hos os, så kan du få 25 procent rabat på en tre-års kontrakt. Samtlige af vores kunder i Danmark ved, at sådan er det at handle hos Godik, for det her er et loyalitetskoncept, som vi skilter med overalt.

Og det er altså dette koncept, som Kim Godiksen nu formentlig må tage op til overvejelse.

- Konsekvensen er jo, at hvis de vil forbyde mig at lave det her 25 procents loyalitetskoncept, så får kunderne bare ikke 25 procents rabat. Så må vi sælge efter listepriserne, og så bliver det bare dyrere for kunderne. Men jeg skal selvfølgelig lige vende det hele med min advokat, inden jeg beslutter, hvad der skal ske.