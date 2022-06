Hjallerup-firma konkurs

Analyse: Opbygger Mette Frederiksen et forsvar eller forbereder hun valg? I de seneste uger har Mette Frederiksen tilsyneladende arbejdet målrettet på at opbygge et værn mod den hårde kritik af regeringen, som ventes offentliggjort i rapporten om minkskandalen. Men måske er hun snarere ved at forberede et valg