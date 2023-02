Konkurs koster kommune kassen

HJØRRING:Konkursen før jul hos busselskabet Brdr. Davidsen Rute & Turistservice fra Aalborg har vist sig at være en dyr omgang for en af kunderne.

Brdr. Davidsen havde nemlig en stor del af kørslen med lokalruter i Hjørring Kommune, og her stod kommunen lige pludselig uden operatør.

Formand for kommunens teknik og miljøudvalg, Søren Homann (K) oplyser til Nordjyske, at det har kostet to-tre millioner kroner ekstra at finde de nye vognmænd, der med kort varsel kunne overtage de ruter, som Brdr. Davidsen kørte.

- Konkursen kom lige før juleferien, og så havde vi juleferien til at finde nye selskaber til at køre ruterne. Det betød, at vi var klar igen efter juleferien, men altså ikke til de samme priser, konstaterer Søren Homann.

Ekstraregningen kommer i en situation, hvor udgifterne til kollektiv trafik i forvejen er stigende, og kommunens økonomi er under pres.

- Det er da mega irriterende, for vi har nok andet at bruge de penge på. De nye midlertidige kontrakter er kun gældende frem til august, hvor en ny licitation over ruterne bliver afgjort - og så er vi selvfølgelig spændt på de nye priser. Men det er jo vilkårene og risikoen, når man bruger private firmaer, siger Søren Homann.

I 2018 blev Hjørring Kommune ramt af en lignende ekstraregning efter konkursen i selskabet City Bus. Konkursen kom i kølvandet på afsløringen af fejl på selskabets nedslidte busser, der fragtede deltagerne rundt under den store fodboldturnering Dana Cup i Hjørring.

Forsøgte at sælge det hele

I konkursboet efter det traditionsrige busselskab Brdr. Davidsen fra 1939, der havde 68 ansatte, forsøgte kurator at sælge det hele til en af konkurrenterne, men det lykkedes ikke.

- Der var et tidspres op til jul for at få det hele solgt, inklusiv busruterne i Nordjyllands Trafikselskab. Alt skulle gå op i en højere enhed for at det kunne lade sig gøre at sælge det hele på én gang. Det kunne det så desværre ikke, fortalte kurator Jens Højmark efterfølgende til Nordjyske.

Årsagen til konkursen skal, ifølge kuratoren, blandt andet findes i de første år med corona. Således kom virksomheden ud med et årsresultat på minus 4,9 millioner kroner for regnskabet 2020 - og i 2021 med et lille plus på 305.644 kroner. Derefter kom de stærkt stigende brændstofpriser i 2022.