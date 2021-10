Konkurs var eneste mulighed: Nu er stor nordjysk virksomhed solgt

VRÅ:En større industrivirksomhed med over 40 år på bagen får lov til at leve videre i nyt regi, efter at den tidligere på måneden blev taget under konkursbehandling.

Dermed står også i omegnen af 70 nordjyske ansatte til at kunne beholde deres job.

Det drejer sig om virksomheden Hydratech Industries, der har hovedkvarter i Vrå og afdeling i Silkeborg.

Flere år med store millionunderskud samt følgerne af coronakrisen betød, at ejerne i slutningen af september i år begærede virksomheden konkurs. Siden har kurator John Sommer Schmidt fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel forsøgt at sælge virksomheden til en ny ejer.

Det er nu lykkedes.

- Hele virksomheden er solgt til Dellner, og jeg anser det for at være en rigtig god løsning for alle – både virksomheden, lokalområderne, medarbejdere og kreditorer. Alt i alt en rigtig god og hurtig løsning, der sikrer virksomhedens fortsatte eksistens, skriver han i en mail til Metal-Supply.

Foto: Sarah Würtz

Ansatte blev sendt hjem

Dellner er en svensk koncern, som er specialiseret i design og produktion af bremsesystemer til blandt andet kraner, mineudstyr, marinesektoren, offshore, olie og gas-sektoren samt vindmølleindustrien.

Koncernen er til stede i adskillige lande - og nu altså også Danmark.

Hydratech Industries laver hydrauliske komponenter til vindmøller, offshore-, marine- og industrielle applikationer.

I hovedkvarteret i Vrå har virksomheden haft godt 70 medarbejdere, mens der i Silkeborg var cirka 50. De blev alle sendt hjem i forbindelse med konkursen, men står nu potentielt til at kunne vende tilbage på arbejde.

Nordjyske forsøger at få afklaret, om alle arbejdspladser er reddet.

Store tab

Hydratechs tidligere administrerende direktør, Knud Andersen, ønsker ikke at kommentere sagen, men henviser til den nye øverste chef, svenske Marcus Åberg.

Forud for konkursen havde Hydratech i en længere årrække kæmpet med underskud. Det samlede tab over en tiårig periode beløb sig til flere hundrede millioner kroner, og ejerne - kapitalfonden BWB Partners - måtte gentagne gange skyde kapital ind.

For et år siden blev hver tredje ansatte i Vrå fyret. Så fulgte konkursbegæringen.

- Ledelsen og bestyrelsen kan ikke se os igennem det, hvorfor vi har været nødt til at indgive en konkursbegæring selv, udtalte administrerende direktør Knud Andersen i den forbindelse.

Men nu bliver der altså igen liv på Vrå-fabrikken, som står for produktion af avancerede tilpassede hydrauliske cylindre til offshore-, marine- og industrielle applikationer.

Fabrikken i Silkeborg er leverandør af hydrauliske komponenter til vindmølleindustrien.