Kæmpe gæld hos konkursramt møbelkæde – direktør står til straf

AALBORG:En ambitiøs møbelkæde stiftet af et jysk makkerpar – og med selve John ”Faxe” Jensen i ejerkredsen – nåede på mindre end to år at etablere sig i ni byer, heriblandt Aalborg.

Så gik møbelkæden pludselig konkurs og efterlod sig hundredvis af vrede kunder, der havde betalt for varer, de aldrig fik.

Nu afslører en gennemgang af konkursboet, at møbelkæden Living-Room gik ned med en stor milliongæld. Og at ejerne bag er blevet indstillet til konkurskarantæne for groft uforsvarlig forretningsførelse.

Det skriver Avisen Danmark.

Samlet er der anmeldt krav mod konkursboet for cirka 18 millioner kroner fordelt på 404 forskellige kreditorer, heriblandt møbelleverandører, Gældsstyrelsen og almindelige kunder.

Men om de får nogle af deres penge tilbage er stærkt tvivlsomt. Det seneste regnskab fra Living-Room viste et overskud på sølle 4500 kroner og en egenkapital på godt 44.000 kroner.

Groft uforsvarlig ledelse

Living-Room gik konkurs tilbage i februar sidste år og havde ifølge flere kunder kørt med lokkende slagtilbud helt frem til konkursdagen.

Ifølge kurator Morten Bjerregaard blev der desuden solgt varer, som Living-Room slet ikke havde på lager.

Han oplyser til Avisen Danmark, at han har indstillet ledelsen i Møbel Koncept ApS, der stod bag butikskæden, til konkurskarantæne. Det vil sige, at de i en periode på op til flere år får forbud mod at sidde i ledelsen i selskaber, hvor de ikke hæfter personligt og direkte for selskabets gæld.

Bag Living-Room stod makkerparret Jesper Bjørnstad og Michael Krarup. De fik idéen til deres forretning under en julefrokost i 2019, har de tidligere fortalt, og knap et år senere havde de åbnet deres første fire butikker – heriblandt den velvoksne butik på Nibevej 20 i City Syd, Aalborg.

De fik sågar fodboldlegenden John ”Faxe” Jensen med i ejerkredsen.

Living-Room havde bl.a. butik på Nibevej 20 i City Syd. Foto: Martin Damgård.

Konkursbegæringen

Trods store armbevægelser og ambitioner hang økonomien imidlertid ikke sammen - og gælden bare voksede og voksede.

Konkursbegæringen kom ifølge Avisen Danmark fra en kreditor, som trods gentagne forsøg ikke kunne få Living-Room til at betale en regning på 500.000 kroner.

Medejer af Living-Room Jesper Bjørnstad har ikke ønsket at kommentere sagen over for Avisen Danmark.

Living-Room solgte møbler, brugskunst og interiør og importerede en del af sine varer selv – blandt andet fra Bali.