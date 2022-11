Konkursramt Burger King genåbner tirsdag

FREDERIKSHAVN:I starten af oktober gik Burger King Frederikshavn konkurs. Den tidligere forpagter nåede kun at drive stedet i fire år.

Årsagen til konkursen var for stor gæld. Af regnskaberne fremgår det, at der var underskud på driften i forbindelse med restriktioner forårsaget af coronapandemien.

Nordjyske har flere gange forsøgt at få svar på, hvad der skulle ske med restauranten. Nu har King Food, som er selskabet bag Burger King, endelig meldt noget ud.

King Food har valgt at overtage restauranten, da de ser en masse potentiale i den, oplyser selskabet. De seneste dage har hele teamet været gennem træningsdage i køkkenet i Frederikshavn.

Restauranten genåbner tirsdag formiddag kl. 10.

Det bliver Linette Havsager, der siden 2018 har været forpagter for Burger King Hjørring, som overtager forpagtningen af Burger King Frederikshavn.

- Jeg er stolt af det nye ansvar, jeg er blevet tildelt, og jeg glæder mig enormt meget til at lære mine nye kolleger i Frederikshavn bedre at kende, udtaler hun i pressemeddelelsen fra King Food.

De ansatte i restauranten bliver en blanding af personale fra Hjørring og Frederikshavn, fortæller hun.

- Allerede på træningsdagene har man kunne mærke, at der er en rigtig god stemning mellem medarbejderne, så nu glæder vi os bare til at åbne restauranten op for gæster, udtaler Linette Havsager.

Burger King Frederikshavn kommer til at have følgende åbningstider: Søndag-torsdag: 10-22 og fredag-lørdag: 10-23.