Konkursramt virksomhed er blevet solgt og skifter navn

NØRRESUNDBY:Mere end 20 års hårdt arbejde stod til at smuldre for den nordjyske erhvervskvinde Bettina Egerland, da hendes livsværk, it-virksomheden Conscius, for en uge siden blev begæret konkurs.

Nu er det lykkedes at sælge virksomheden videre og dermed sikre dens overlevelse. Men det bliver under et nyt navn – og med en ny kvinde ved roret.

Conscius, der leverer softwareprodukter til finanssektoren og energibranchen, er blevet købt af energikoncernen EWII med hovedsæde i Kolding.

Den nye ejer benytter sig allerede af et af Conscius’ it-systemer, Midas, der er et risikostyringsværktøj for elhandel.

- Vi er rigtig godt tilfredse med virksomhedens produkt. Samtidig ser vi et marked, hvor behovet for risikostyringssystemer i energibranchen er større end nogensinde. Så vi har kigget på forretningen, og vores vurdering er, at det er muligt at bringe den fremad, siger Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i EWII, i en pressemeddelelse.

EWII-koncernen i Kolding har købt IT-virksomheden Conscius, der nu ændrer navn til EWII Midas Energy A/S. Foto: EWII.

Nyt navn og ny direktør

EWII-koncernen har købt Conscius af kurator efter konkursbegæringen og overtager alle aktiviteter i virksomheden inklusive de 14 medarbejdere.

Men navnet Conscius er fortid og bliver erstattet af EWII Midas Energy A/S. Samtidig bliver der indsat en ny direktør, Jane Dahl Christensen, som tiltræder med øjeblikkelig virkning.

Hun kender allerede Conscius, da hun i en periode har været tilknyttet som konsulent. Og hun er enig i, at der er meget at hente ved at drive virksomheden videre

- Det er den bedste løsning, som medarbejderne og jeg kunne ønske os. Jeg er lettet og glad for, at vi nu har en finansiel stærk ejer, der kan understøtte virksomheden og vores strategi for det kommende år. Det giver os et virkelig stærkt udgangspunkt for at vækste virksomheden – også udover de danske grænser, siger hun.

Virksomheden overdrages med virkning fra fredag.

Kendt investor

Det er en underskudsforretning, som nu kommer under EWII-koncernens ejerskab. To år i træk har Conscius kørt med store millionunderskud, og ejerkredsen måtte flere gange tilføre penge samt optage banklån for at finansiere driften.

Blandt de investorer, som havde skudt penge i Conscius, var den velhavende nordjyske erhvervsmand Bo Lynge Rydahl. Han er bedst kendt for sammen med blandt andre Eigild B. Christensen at sælge energiselskabet Neas Energy i en milliardhandel.

Men investeringen i Conscius blev altså langt fra en succes.

Bettina Egerland stiftede Conscius tilbage i 1999. Den nu forhenværende ejerkreds bestod - udover Bo Lynge Rydahl - også af erhvervsmanden Alexander Høgh-Eriksen med bopæl i Storbritannien samt ejendomsdirektør Lars Dahl-Jensen.