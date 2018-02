Kontaktløs betaling: Nu kan du købe for mere

HELE LANDET: Et kort, en maskine, et splitsekund - og så har du betalt for varerne. Mere end 40 procent af alle dankorttransaktioner foregår nu kontaktløst.

Og fra i dag, den 1. februar, kan du nu købe for et større beløb uden at skulle indtaste din pinkode.

Indtil nu har man kunnet betale beløb op til 200 kroner kontaktløst, men nu hæves beløbet til 350 kroner.

Det er Nets’ forventning, at endnu flere nu vil bruge kontaktløs betaling.

- Med den nye grænse slipper man for at skulle indtaste sin PIN-kode i otte ud af 10 betalingssituationer ved kassen. Og vores erfaringer bekræfter, at det ikke er på bekostning af sikkerheden. Faktisk mindskes risikoen for at få afluret sin PIN-kode og efterfølgende stjålet sit kort, når man slipper for at indtaste sin PIN-kode ved mindre køb, siger Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort til Dankorts egen hjemmeside.

Den holdning deler politiet, som netop opfordrer danskerne til at betale kontaktløst, da det gør livet sværere for tricktyve.