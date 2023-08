Kontorgigant har prøvet i to år - nu giver de op

- Vi har forsøgt at øge omsætningen i to år, men nu ser vi ikke anden udvej end at lukke afdelingen.

Det siger administrerende direktør og hovedaktionær i Daarbak Redoffice Finn V. Nielsen.

Afdelingen, der er tale om, er den i Østergade i Brønderslev.

Daarbak Redoffice er en del af Daarbak Group A/S, som er en af de største danskejede virksomheder indenfor møbelindretning og kontorforsyning.

Virksomheden har lige nu 18 kontorforsyningsbutikker over hele landet men lukker altså 31. august butikken i Brønderslev.

Daarbak Redoffice i Brønderslev lukker 31. august, og man skal fremover til butikken i Aalborg. Foto: Martin Damgård

Daarbak Redoffice opstod ved en fusion i august 2021 mellem Scan Office Group A/S og Mogens Daarbak A/S.

- Vi lukker i Brønderslev, fordi omsætningen er så lille, at den hverken kan betale husleje eller løn, forklarer Finn V. Nielsen.

Brønderslev-butikken har en medarbejder, som i stedet bliver tilknyttet butikken i Aalborg.

Hænger på lokalerne

Daarbak Redoffice slipper dog ikke Brønderslev helt. En del af aftalen, da man overtog efter Daarbak-familien, der stadig ejer lokalerne, var nemlig, at man havde en forpligtelse på lejemålet i en årrække.

- Så vi hænger på huslejen og vil i stedet prøve at leje lokalerne ud til andre formål. Det siger også noget om indtjeningen, når vi alligevel vælger at lukke, påpeger direktøren, der ikke ønsker at oplyse, hvor længe aftalen gælder.

- Vi har masser af kunder i Nordjylland, men de kører ikke ind i butikken og handler. De bestiller på nettet og får leveret dagen efter. Vi kan se, at jo mindre byen er, jo mindre omsætning, forklarer Finn V. Nielsen.

Lokalerne i Brønderslev er på cirka 800 kvadratmeter.