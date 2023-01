Koster en milliard: Her skal bygges to store højspændingsstationer

NORDJYLLAND:Elnettet i Nordjylland er så udfordret på sin kapacitet, at det om bare få år ikke vil være i stand til at transportere de massive mængder grøn strøm, som bl.a. solceller og vindmøller skal generere.

Derfor har Energinet, som har ansvaret for at drive og udvikle elnettet i Danmark, ansøgt om at få lov til at bygge to nye nordjyske højspændingsstationer.

Stationerne vil tilsammen koste 1,1 milliarder kroner og skal nu godkendes af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

- Det er vigtigt, at vi kommer på forkant med udviklingen og i langt højere grad har mod til at bygge på forkant. Behovet skal nok komme, og det er alt for dyrt at komme for sent – også selvom der kan være usikkerhed omkring det præcise endelige behov, siger Stine Grenaa Jensen, vicedirektør i Energinet.

Her skal de stå

Efter planen skal den ene af de to nye højspændingsstationer opføres ved Tylstrup syd for Brønderslev. Den anden skal bygges ved Tuekær nordøst for Aalborg. Den helt eksakte placering er endnu ikke fastlagt.

Stationerne vil hver have en kapacitet på 1100 MW. Det svarer til, at de to stationer tilsammen kan tage imod strøm, der svarer til cirka en tredjedel af hele Danmarks nuværende maksimale elforbrug.

Flere eksperter og aktører i nordjysk erhvervsliv har længe argumenteret for, at Nordjyllands udtjente elnet trænger til en gevaldig udbygning. Ellers vil det ikke kunne tage imod de enorme mængder grøn strøm, som over de kommende år skal produceres af alt fra solceller til vindmøller og Power-to-X-anlæg.

Og som skal bruges til alt fra eltunge virksomheder til varmepumper og elbiler.

Der er brug for langt mere

Hvis elnettet ikke udbygges tilstrækkeligt, risikerer vi i yderste konsekvens, at elnettet bryder sammen. Og at virksomheder, der gerne vil omlægge deres elproduktion eller etablere sig i Nordjylland, må finde andre steder at slå sig ned.

- Udvidelsen, som Energinet nu søger om, er et skridt i den rigtige retning. Men vi må samtidig erkende, at vi har brug for en langt mere omfattende udbygning for at indfri de planer og potentialer, der er i Nordjylland, siger Birgit S. Hansen, formand for Business Region North Denmark (BRN).

I en rapport fra marts, som forskere på Aalborg Universitet står bag, har man simuleret den fremtidige energibelastning af elnettet i 19 nordjyske knudepunkter. Her konkluderes det, at kapaciteten i transmissionsnettet ikke står mål med de grønne ambitioner frem mod 2030.

Danmark har en ambition om inden 2030 at firedoble produktionen af grøn strøm fra landbaserede vindmøller og solceller.

Men det bliver svært for kommunerne at leve op til, hvis elnettet ikke kan følge med. Samtidig er tilkoblingen til elnettet, når for eksempel en virksomhed vil omlægge til grøn strøm, i dag årelang.

- Vi har i lang tid forsøgt at råbe politikerne op, fordi udbygningen går for langsomt på grund af en alt for restriktiv lovgivning. Vi har brug for at ændre vores tilgang og give blandt andre Energinet langt mere fleksible rammer til at kunne udbygge elnettet proaktivt, siger BRN-formand Birgit S. Hansen.

Kigger på hele elnettet

Udover to nye højspændingsstationer oplyser Energinet, at man undersøger behovene for udbygning af resten af elnettet i Nordjylland.

- Der er mange tanker og planer i Nordjylland om både grøn elproduktion og nyt stort elforbrug – f.eks. virksomheder, der skal bruge meget strøm. Derfor undersøger vi hele elnetstrukturen i Nordjylland, så vi på den ene side sikrer, at elnettet bliver udvidet, de steder der er behov, men omvendt ikke bygger mere elnet, end der er brug for i fremtiden, siger vicedirektør Stine Grenaa Jensen.

Energinet har også for nyligt besluttet at udvide en eksisterende 150 kV-højspændingsstation “Aalborg Øst”. Den er fra begyndelsen af 1970’erne og er ved at nå sin levetid og skal derfor erstattes af en ny.

Højspændingsstationer opføres tit steder, hvor der bor få mennesker. Ofte laves der beplantning rundt om stationerne for at indpasse dem bedst muligt i landskabet og af hensyn til de folk, der bor i nærheden.