Krammet er tilbage - og det bliver mere akavet end nogensinde

Der findes næppe noget værre end at være blandt de sidst ankomne til en stor fest. At skulle tage hele turen rundt blandt nære og fjerne bekendtskaber og undervejs forsøge at afkode, om vedkommende, man er nået til, er til krammer eller håndtryk.

Akavetheden, når man afkoder forkert.

Den slags har man ikke skullet spekulere på under coronaen. Her har sundhedsmyndighederne frarådet kram og håndtryk for at mindske smittespredning. Indtil nu.

Smitten i det danske samfund er under så god kontrol, at vi igen må kaste os om halsen på hinanden og tage imod hinandens hænder.

- Fordi størstedelen af den danske befolkning er vaccineret, kan man godt give hånd, give kram og give kindkys til venner og familie. Ønsker man at give hånd til en kollega, kan man lige kigge på hinanden og høre, om begge er vaccineret, og så er det sådan set okay, lød det tidligere på ugen fra Sundhedsstyrelsens vicedirektør, Helene Bilsted Probst.

At kram, kindkys og håndtryk igen er givet fri – og alle anbefalinger til afstand sløjfet – er et stærkt symbol på, at vi hastigt bevæger os ud på den anden side af coronakrisen. Vi kan skimte målstregen – og normaliteten.

At Sundhedsstyrelsen udsender en pressemeddelelse med tilladelse til kram og håndtryk, kan man have mange holdninger til. Er det virkelig op til en offentlig myndighed at mene noget om, hvordan vi må – og ikke må – røre ved hinanden?

Nej, egentlig ikke.

Men ”tilladelsen” rejser i det mindste et interessant spørgsmål. Nemlig om vi helt og holdent vender tilbage til tiden før corona? Eller om nogle af vores nye vaner holder ved?

Flere dagligvarekæder melder om et tydeligt fald i salget af håndsprit. Hvor vi før sprittede af, til vores hænder nærmest krakelerede, er vi igen begyndt at slække på hygiejnen.

De skiftende hygiejnevaner fører en udfordring med sig. Indtil for nyligt var det nemt; du giver ikke hånd, og du krammer ikke. Det var den eneste acceptable flokdyrsmentalitet.

Nu er retningslinjerne ikke tydelige længere. Derfor skal vi hver især ud i en hypotetisk og analytisk tænkning af, hvordan personen, vi står over for, ønsker at hilse. Eller ligefrem spørge hver gang.

Før corona var der krammet og håndtrykket at vælge imellem. Nu kan du også hilse med knyttet næve, albuen, foden – eller med et vink på en meters afstand. Med andre ord: Det kan fremover tage endnu længere tid at nå hele vejen rundt, når man ankommer som en af de sidste til festen.

Og det bliver pænt akavet, når du pludselig står og krammer en albue.