OW Bunker-konkursen: Nu er der godt nyt til kreditorerne

NØRRESUNDBY:Først var det samlede erstatningskrav på 2,2 milliarder kroner, så svandt det ind til 400 millioner kroner, men nu er det kommet op på 1,2 milliarder kroner.

Det juridiske slagsmål mellem OW Bunker-konkursboerne og kapitalfonden Altor og revisionsfirmaet Deloitte bølger fortsat frem og tilbage.

Nu kan advokat Søren Halling-Overgaard, der er ad hoc-kurator i konkursboerne i OW Bunker-koncernen, erklære sig som sejrherre i det seneste slag.

Østre Landsret har nemlig afgjort, at kurator får lov til at forhøje sit erstatningskrav med 800 millioner kroner, så det vokser fra 400 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner.

Sagen er kompliceret og handler om juridiske formalia, men kan for ikke-jurister forstås sådan:

Søren Halling-Overgaard rejste i september 2016 et erstatningskrav på 2,2 milliarder kroner rettet mod blandt andre kapitalfonden Altor, repræsentanter for Altor og revionsfirmaet Delloite.

Kravet udsprang af tre forhold, hvor de sagsøgte efter kurators mening havde handlet kritisabelt og erstatningspådragende.

OW Bunker kollapsede tilbage i 2014. PR-foto.

Kurator manglede penge

Kurator havde desværre det problem, at der ikke var penge i konkursboerne efter OW Bunker til at føre en erstatningssag om 2,2 milliarder kroner for.

Derfor nøjedes Søren Halling-Overgaard i december 2016 med at sende en stævning til de sagsøgte med krav om betaling af 400 millioner kroner (erstatningssag I kaldet).

Det var det krav, som konkursboerne på det tidspunkt havde råd til at rejse en sag om.

I forbindelse med sin stævning tog advokaten forbehold for senere at forhøje erstatningskravet, hvis konkursboerne senere kom til yderligere penge.

I løbet af 2017 fandt Søren Halling-Overgaard en løsning på sit finansieringsproblem.

Når nu kreditorerne i OW Bunker-koncernen ikke ville punge ud i tilstrækkeligt omfang, så indgik advokaten i stedet en aftale med amerikanske Lion Point Master Fund.

Fonden har som speciale at hjælpe sagsøgere med finansiering i erstatningssager som OW Bunkers. Til gengæld for den finansielle støtte skal fonden have del i erstatningen, hvis sagen vindes.

Med den af kreditorerne godkendte finansieringsaftale i hånden forhøjede Søren Halling-Overgaard herefter sit samlede erstatningskrav til de varslede 2,2 milliarder kroner.

Erstatningskravene Ad hoc-kurator i O. W. Bunker-koncernens konkursboer Søren Halling-Overgaard retter nu et erstatningskrav på 1,2 mia. kr. mod:

OW Lux S.a'r.l.

Altor Fund II GP Limited

Altor Equity Partners A/S

Søren Johansen (tidligere bestyrelsesformand i Wrist Group A/S og nuværende adm. direktør i Altor Equity Partners A/S og partner i Altor)

Petter Samlin (tidligere bestyrelsesmedlem i OW Bunker A/S og nuværende partner i Altor)

Revisionsselskabet Deloitte

Søren Halling-Overgaard bygger sit erstatningskrav på 3 kritisable forhold:

En udlodning af et ekstraordinært aktieudbytte til Altor omkring årsskiftet 2013/14 på omkring 1 mia. kr. forud for børsnoteringen af OW Bunker i marts 2014

Et tab på 654 mio. kr. på udlån til et datterselskab i Singapore (Dynamic Oil Trading)

Et tab på 895 mio. kr. på spekulation i olieprisens udvikling

Siden Søren Halling-Overgaard i september 2016 rejste sit erstatningskrav, har den juridiske proces været særdeles kompliceret

Hans krav var oprindelig på samlet 2,2 mia. kr. i 3 erstatningssager, men er undervejs svundet ind i takt med, at visse krav er blevet afvist ved domstolene

Udover konkurtsboets krav har en række institutionelle investorer og de private småaktionærer i OW Bunker rejst separate erstatningskrav i 2 andre erstatningssager.

OW Bunker-koncernen gik konkurs i november 2014. Retsdokumenter, redegørelse fra kurator og egen research VIS MERE

Nu bliver sagen kompliceret.

I stedet for at forhøje sit krav i den allerede anlagte erstatningssag fra 400 millioner kroner til 2,2 milliarder kroner valgte Søren Halling-Overgaard i stedet at anlægge to yderligere erstatningssager (sag II og III) med et samlet krav på 1,8 milliarder kroner svarende til det forhøjede erstatningskrav, han nu kunne finansiere med hjælp fra Lion Fund.

De to nye erstatningssager udløste en juridisk strid mellem kurator og de sagsøgte.

Sidstnævnte mente nemlig ikke, at kurator på den måde efterfølgende kunne forhøje erstatningskravet på de 400 millioner kroner, som han tidligere havde stævnet dem for.

Gav sagsøgte ret

Det synspunkt har både Højesteret og Østre Landsret købt.

Domstolene har nemlig afvist både erstatningssag II og erstatningssag III.

Som reaktion på afvisningen forhøjede Søren Halling-Overgaard i stedet sit erstatningskrav i sag I med 800 millioner kroner.

Den forhøjelse har de sagsøgte også protesteret imod.

De mener, at kurator er afskåret fra at forhøje det erstatningskrav under erstatningssag I, som han rejste tilbage i december 2016.

O.W. Bunkers konkurs OW Bunker-koncernen afleverede sin konkursbegæring 7. november 2014. Konkursen skyldtes, at OW Bunker blev ramt af to kæmpetab med få dages mellemrum: Et tab på risikostyring på op imod 1 mia. kr. En rekonstruktion af OW Bunker var aftalt, da kæmpetabet på selskabets forretning i Singapore, der var af omtrent samme størrelse, tikkede ind. Herefter var det samlede tab så stort, at rekonstruktionen faldt til jorden. Konkursen var en kendsgerning. VIS MERE

Må gerne forhøje krav

Det synspunkt afviser Østre Landsret nu i en kendelse.

Søren Halling-Overgaard har ikke været afskåret fra at forhøje sit erstatningskrav under sag I, har retten afgjort.

Sagen kan altså føres med et erstatningskrav på 1,2 milliarder kroner.

Det er kun to ud af sagens tre landsretsdommere, der er nået til den konklusion, mens den tredje ville have forhøjelsen afvist.

Revisionsselskabet Deloitte vil ifølge Børsen forsøge at få indbragt Østre Landsrets kendelse for Højesteret.

- Vi har noteret os, at kendelsen er afsagt med dissens, og vi vil nu sammen med vores advokater søge om tilladelse til at anke afgørelsen til Højesteret, siger partner Jan Bo Hansen fra Deloitte til Børsen.