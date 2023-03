Ammunitionsfabrik har været lukket i flere år: Nu kan der igen komme gang i produktionen

NORDJYLLAND:Godt et år efter fire lokale overtog det gamle Ammunitionsarsenal på Tuenvej ved Elling luftes muligheden nu for, at der igen kan komme produktion af ammunition på stedet.

I hvert fald kom det onsdag frem, at regeringen overvejer, om man kan genskabe ammunitionsfabrikken. Og direktør Tobias Højmark Madsen for Krudten Erhvervspark er klar.

Overvejelserne kom frem, da fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) deltog i et møde for EU-landenes forsvarsministre i Stockholm, hvor det var på dagsordenen at skaffe mere ammunition til Ukraine og de halvtomme ammunitionslagre i EU.

I den forbindelse sagde Trols Lund Poulsen:

- Vi har en facilitet i Frederikshavn, der indtil for få år siden har været brugt til våbenproduktion. Jeg vil sætte mig i spidsen for at undersøge, om private selskaber kan være interesseret i at etablere produktion der.

”Krudten” i Elling består af 50 bygninger fordelt på 18.000 kvadratmeter. Arkivfoto: Peter Jørgensen

Direktøren er spændt

Tobias Højmark Madsen overtog de 50 bygninger sammen med brødrene Peter og Jeppe Østergaard Jørgensen og Finn Pedersen, Skagen, for godt et år siden med målet om at skabe en attraktiv erhvervspark.

Indtil videre har firmaet forhandlet med forskellige virksomheder om at leje sig ind, men bygningerne står stadig tomme.

- Kort efter vi overtog, kom krigen i Ukraine, og så er der siden kommet mere og mere snak om produktion af ammunition i Danmark, fortæller Tobias Højmark Madsen, der nu er spændt på, hvad der kommer til at ske.

- Snakken tog rigtig fart i går, da den fungerende forsvarsminister nævnte det. Jeg er spændt på at komme i dialog omkring det, siger han.

Tobias Højmark Madsen oplyser, at Krudten allerede har været i dialog med industrien, inden ministeren nævnte muligheden onsdag. Men han ønsker ikke at uddybe det nærmere.

Direktøren oplyser, at han endnu ikke har hørt fra Forsvarsministeriet.

- Men vi er tilgængelige, siger Tobias Højmark Madsen, der ikke vil afvise, at han selv kunne finde på at tage kontakt.

Da Denex drev fabrikken, var det ikke kun produktion af ammunition, men også demontering af gamle granater. Arkivfoto: Carl Th.

Nye arbejdspladser

Da de fire overtog det gamle Ammunitionsarsenal, var det ikke kun for at gøre en god forretning.

- Vi købte det, fordi vi gerne ville holde liv i området. Vi ville være kede af, hvis der ikke kom liv i den store arbejdsplads igen. Nu er der håb om, at der kan komme flere i arbejde, siger Tobias Højmark Madsen.

Også politisk er der optimisme at spore. Peter Nielsen (S), der er formand for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, vil gerne være med til at trække arbejdspladser til Frederikshavn Kommune.

- Vi vil gerne have arbejdspladser til kommunen, og her er en arbejdsplads, hvor du ikke skal til at opfinde noget som helst. Og vi er selvfølgelig behjælpelig med at skaffe arbejdskraft til fabrikken, siger Peter Nielsen.

Ammunitionsfabrikken byder på 50 velholdte bygninger med en speciel konstruktion, hvor sikkerheden er helt i top. I tilfælde af en eksplosion blæser væggene ud, men taget bliver stående og falder ikke ned over de ansatte. Samtidig er bygningerne placeret sådan i forhold til hinanden, at en eksplosion ikke kan forplante sig videre til andre bygninger, fortæller Peter Nielsen.

Dermed er bygningerne "lige til at flytte ind i", og derfor er det oplagt at genstarte ammunitionsfabrikken, lyder det fra udvalgsformanden.

Tobias Højmark Madsen oplyser, at Krudten Erhvervspark ikke går i gang med en produktion alene.

- Det vil kræve nogle samarbejdspartnere, siger direktøren, der er åben for alle muligheder.

Enormt område

Krudten Erhvervspark består af 50 bygninger af forskellig art på i alt 18.000 kvadratmeter på et areal, der er på godt 35 hektar. I 2008 opgav Forsvaret sin egen ammunitionsproduktion, og fabrikken i Elling blev solgt til den spanske ammunitionsvirksomhed DENEX, som lukkede fabrikken i Elling i 2020.

Ammunitionsarsenalet i Elling er et komplet fabriksområde, som flere gange blev udbygget med nye produktionsanlæg, bl.a. raketværksted i 1977. Området er indhegnet og sikret med video overvågning og anden sikring.

Bygningerne, som fremstår i fin og vedligeholdt stand, består af flere selvstændige bygningsenheder.

Fabrikken stod færdig i 1954 og var bygget til at dække statens behov for alt fra geværpatroner og håndgranater til de tunge artillerigranater. I tilfælde af krig ville Forsvaret få brug for enorme mængder af ammunition, og under Den Kolde Krig opbyggede man derfor i fredstid store lagre af ammunition. Lagre, der altså nu er halvtomme.

Fra 1968 overtog den nordjyske virksomhed, der bar navnet "Ammunitionsarsenalet", hele den danske produktion af ammunition. Virksomheden, der på sit højeste havde 300 ansatte, var en del af det danske forsvar indtil 2008, hvor den blev privatiseret og solgt til spanske Denex, som altså valgte at lukke afdelingen i Elling i 2020, hvorved 63 medarbejdere mistede deres arbejde.