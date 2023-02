Trist udvikling i byens brugs - nu er den i fare for at lukke

BIRKELSE: Det er blot fem år siden, at borgerne i Birkelse fik et vink med en vognstang, for skulle byens butik, Dagli' Brugsen, overleve, var det nødvendigt med større opbakning fra byen. Den opbakning kom både i form af økonomisk støtte og frivillig arbejdskraft.

Nu er der igen brug for en redningskrans, og derfor var der torsdag aften indkaldt til borgermøde i Birkelsehallen.

I en situation med stigende omkostninger og vigende omsætning er Dagli'Brugsen - nu Brugsen Birkelse - blevet udfordret på indtjeningen. Coop har tidligere meddelt bestyrelsen, at hvis ikke det lykkes at knække den nedadgående omsætningskurve, ender det med en lukning.

- Vi skal vise Coop, at vi vil Brugsen, fastslog formanden for butiksbestyrelsen, Tove Hejlesen.

Formanden for butiksbestyrelsen, Tove Hejlesen, bød velkommen til de mange fremmødte, som salgschefen fra Coop, Jonas Jensen så positivt på: Det giver håb, og det er der behov for, sagde han. Foto: Henrik Bo

- Der skal en adfærdsændring til - der skal mere handel og mere omsætning til, supplerede salgschef hos Coop, Jonas Jensen, der sammen med foreningsansvarlig hos Coop, Claus Jespersen, deltog på borgermødet.

Derfor er det nødvendigt at få flere af byens 645 borgere til at benytte butikken - og ikke kun til tips og cigaretter.

- 25 procent af vores omsætning er cigaretter og tips, og det vil vi også gerne sælge. Men det må ikke stå alene. Vi har brug for at sælge varer med en højere avance, sagde Johnny Nielsen, der også kunne fortælle, at der er langt færre kunder i butikken nu i forhold til samme tidspunkt sidste år.

- Det er en trist udvikling, at der kommer færre kunder, og det påvirker både mig og medarbejderne. Vi kan godt have et par dage, hvor vi har flere kunder end normalt, men lørdage og søndage er der omkring 17 procent færre kunder i butikken, sagde han.

Faldende huspriser

Morten Grimm, som er ejendomsmægler hos EDC Aabybro, kunne - ikke uventet - fortælle om, hvordan det påvirker et lokalsamfund, når skole og dagligvarebutik lukker.

- Boligmarkedet vil ændre karakter, og det vil blive sværere at sælge sit hus. Ifølge tal fra Dansk Ejendomsmæglerforening falder huspriserne med op til ti procent, når købmanden lukker, fortalte han.

De to repræsentanter fra Coop og uddeler Johnny Nielsen påpegede, at brugsen er langt mere end en indkøbsmulighed. Det er et stort serviceorgan, sagde Jonas Jensen og henviste til, at der både er postbutik, medicinudlevering i brugsen, som også er et mødested for mange.

Flere fremmødte havde brug for at give udtryk for, hvor vigtig brugsen er for Birkelse. Foto: Henrik Bo

Den opfattelse delte flere af de fremmødte:

- Lad os stå sammen om vores brugs. Jeg tror, at vi alle sammen godt kan købe lidt mere i brugsen. Det bliver vi nødt til, hvis vi skal bevare vores butik, lød det blandt andet.

- Lad os købe bygningen

De fremmødte blev bedt om at komme med forslag til, hvordan man kan sikre brugsens overlevelse, og hvordan man får nye kunder i butikken.

Ud fra fremmødet at dømme er opbakningen til brugsen stor. Foto: Henrik Bo

En gruppe foreslog, at der blev lavet skarpe tilbud på udvalgte varegrupper i weekenden, hvor der kommer for få kunder, og der var også forslag om at etablere et byttemarked i weekenden.

En foreslog, at pakkeudleveringen blev rykket længere ind i butikken, så man blev tvunget til at komme ind i butikken.

Andre foreslog, at man for at tiltrække nye kundegrupper solgte gourmetmiddage på lørdage og desuden menuer til børnefamilier.

- Der skal være et sortiment for børnefamilierne, og vi skal gøre noget mere for børnene for at tiltrække de unge familier, sagde Maria Kjeldgaard Nielsen, der også brugte anledningen til at rose butikken og bestyrelsen.

- I gør det bare supergodt, og det synes jeg, I skal vide, når det nogle gange brænder på.

Hvis Brugsen i Birkelse lukker, er det samtidig også enden på OK-tanken. Det vil betyde, at det lokale idrætsliv mister et betragteligt sponsorat, da salg af benzin og olie er med til at understøtte Birkelse Idrætsforening. Foto: Henrik Bo

Et bud på at skaffe likviditet her og nu kom fra Per Mogensen, som foreslog, at man tilbyder borgerne at "købe en del af brugsen". Pt. er der et realkreditlån på omkring 770.000 kroner, som afdrages med 94.000 kroner om året.

- Hvis vi eksempelvis havde 77 personer, der ville låne brugsen 10.000 kroner mod at få pant i bygningen, kunne vi betale realkreditlånet ud og derved sikre mere likviditet, foreslog Per Mogensen, som er advokat og som indvilgede i at kigge på projektet.

- Det er en simpel sag, men hvis vi skal låne brugsen penge, vil vi også have mulighed for at købe weekendmenuer, sagde han med smil på læben og til stor morskab for de øvrige.

Alt i alt kom der ved borgermødet en lang række kreative ideer på bordet, som Johnny Nielsen og butiksbestyrelsen nu tager med i det videre arbejde.

Borgermøde i Birkelse