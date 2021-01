Krisen er her - men nye millioner skal hjælpe corona-ramte virksomheder

Opdateret med udtalelse fra fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen.

NORDJYLLAND:Fra 29. januar kan nordjyske virksomheder, der er hårdt ramt af covid-19-krisen, igen søge om penge til omstilling og innovation. Det oplyser Erhvervshus Nordjylland i en pressemeddelelse.

Puljen er i anden runde på lidt over 100 millioner kroner, og den skal især hjælpe virksomheder inden for turisme- og oplevelsesbranchen styrket igennem krisen. Puljen har allerede hjulpet langt flere virksomheder end først beregnet.

Med en ekstra bevilling fra et flertal af Folketingets partier åbner Omstillingspuljen op for en ny ansøgningsrunde med et endnu større beløb i puljen. Takket være den ekstra bevilling er også mange flere virksomheder fra første runde af puljen endt med at få penge til at omstille deres forretning til en ny virkelighed efter covid-19-krisen. Det har kunnet lade sig gøre takket være et usædvanligt højt antal gode ansøgninger fra virksomhederne, og derfor har hele 317 virksomheder fra alle egne af landet fået i alt 105 millioner kroner i tilskud i puljens første runde.

Det betyder, at tæt på halvdelen af alle ansøgere er endt med få penge til spændende omstillingsprojekter, og det glæder Jørgen Sølvkjær, forretningsudvikler i Erhvervshus Nordjylland.

Om Erhvervshus Nordjylland Erhvervshus Nordjylland er ét af seks Erhvervshuse i Danmark, der er vedtaget ved lov og understøttes af staten og kommunerne. I Erhvervshus Nordjylland, der har hovedkontor i Aalborg og en filial i Nykøbing Mors, kan alle virksomheder få kortlagt deres forretningsmuligheder af uvildige erhvervskonsulenter. Man kan trække på konsulenters specialiserede viden, og Erhvervshus Nordjylland åbner dørene til et stort netværk af øvrige offentlige og private aktører. Erhvervshus Nordjylland indtager en knudepunktsfunktion i det samlede nordjyske erhvervsfremmesystem og er derudover operatør på programmer, der via privat rådgivning gør det muligt at igangsætte målrettede udviklingsforløb. Erhvervshus Nordjylland står desuden i spidsen for at udvikle den regionale erhvervsfremmestrategi for Nordjylland. Læs mere på http://www.ehnj.dk. VIS MERE

- Jeg er imponeret over, hvor mange virksomheder, der trods svære tider formår at gentænke deres forretning og tilpasse sig de ændrede markedsvilkår, og jeg håber, at det går igen, når vi nu åbner op for anden runde af Omstillingspuljen. Med den forlængede nedlukning, er der fortsat et kæmpestort behov for, at virksomhederne udvikler sig og investerer i omstilling, så de står godt rustet og med en fornyet konkurrenceevne, når samfundet lukker op igen, siger han i pressemeddelelsen

Mange investeringer i digital omstilling

Omstillingspuljen gav i første runde flest midler til fysiske tilpasninger og udvikling af digitale løsninger, der skal udvide markedet og forbedre kundeoplevelsen både under og efter corona-krisen. Zoologisk Have i København fik for eksempel penge til at udvikle et nyt digitalt studie målrettet skolebørn, ligesom mange restauranter fra hele landet har fået mulighed for at optimere take away-oplevelsen gennem nye digitale bestillingsmoduler og bæredygtig udbringning af mad.

Administrerende direktør i Erhvervshus Nordjylland, Lars Erik Jønsson, glæder sig over, at man med anden runde af Omstillingspuljen nu kan give en hjælpende hånd til endnu flere virksomheder, der er hårdt ramt af covid-19-krisen.

- Vi håber på igen at se mange spændende ansøgninger og initiativer fra de nordjyske virksomheder. Det vigtigste er, at man har en plan for at ville omstille sin forretning og har visioner for, hvordan man vil navigere og udvikle sin virksomhed i en ændret markedssituation, siger han i pressemeddelelsen.

I forbindelse med den nye runde af Omstillingspuljen siger fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen ifølge Erhvervshus Nordjylland følgende:

- Vores virksomheder bekræfter igen og igen, at de kan omstille sig i den svære tid. Jeg er rigtig glad for at så mange virksomheder benytter sig af puljen, så de kan få hjælp til at styrke forretningen, udvikle digitale tiltag og grønne initiativer. Corona og dens indgriben i hverdagen er hård kost for vores erhvervsliv, og vi skal give dem de bedst mulige vilkår for at omstille sig til den nye hverdag.

Omstillingspuljen kan søges indtil 19. februar og al information om, hvordan man søger og hvilke kriterier, der skal være opfyldt, kan findes på Erhvervshus Nordjyllands hjemmeside.