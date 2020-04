Kriseramte Norwegian vil genåbne ruten Aalborg-København 1. juni

NORDJYLLAND:Hvis du skal fra Nordjylland til København i denne tid, må du tage med tog, bus eller køre i bil.

Glem alt om at flyve til hovedstaden, med mindre du hyrer et privatfly eller en helikopter.

Både SAS og Norwegian har indstillet deres flyvninger fra Aalborg Lufthavn til København på grund af coronakrisen.

SAS skulle efter planen have genoptaget flyvningerne mellem Aalborg og København tirsdag 14. april, men det skete ikke. Og SAS kan ikke sige noget om, hvornår de genoptager flyvningerne.

- Der er simpelthen ikke nok kunder til, at vi kan flyve ruten, sagde Kristoffer Meinert, informationschef for SAS Danmark, forleden til NORDJYSKE.

Kriseramte Norwegian, som angiveligt er tæt på konkurs, har også stoppet sine flyvninger på ruten. Men på flyselskabets hjemmeside kan man købe billetter fra Aalborg til København med første flyvning 1. juni.

"Det en vurdering, vi har gjort på baggrund af den efterspørgsel vi oplever, og de signaler, vi får fra myndighederne, som verden er i øjeblikket", skriver Norwegians kommunikationschef i Danmark, Andreas Hjørnholm, i en mail til NORDJYSKE.

Ifølge Norwegians hjemmeside har flyselskabet fem afgange fra Aalborg til København 1. juni og seks ture til Aalborg samme dag.

Men ifølge Ole Kirchert Christensen, redaktør på luftfartsbranche-siden check-in.dk, er der risiko for, at Norwegian enten helt dropper sin flyrute mellem Aalborg og København eller skærer ned på antallet af daglige afgange.

Norwegian var allerede før coronakrisen hårdt presset økonomisk. Ifølge Ole Kirchert Christensen må flyselskaberne forvente en langsom opstart efter coronakrisen, da passagererne næppe straks vil strømme til i samme omgang som før krisen.

- Ikke nok flytyper

- Norwegian har ikke nok flytyper. De bruger store fly med op til 189 passagerer. Det er svært at få til at hænge sammen økonomisk på ruter som den mellem Aalborg og København i den opstartsperiode, der kommer efter krisen, vurderer Ole Kirchert Christensen.

Derfor forventer han, at Norwegian som minimum vil skrue ned for antallet af daglige afgange mellem Aalborg og København, når flyvningerne genoptages.

Norwegian: God erfaring med Aalborg-ruten

Norwegians kommunikationschef i Danmark, Andreas Hjørnholm, svarer pr. mail:

"Vi har en lang historik og glimrende erfaringer med at flyve mellem Aalborg og København, hvor vi i sin tid skabte den konkurrence på ruten, der skal til for at sikre lavere priser og på den måde bidrage til at binde landet tættere sammen. Under normale omstændigheder har vi mellem syv og otte daglige afgange i hver retning i store, nye og mere brændstofeffektive fly, der flyver med en tilfredsstillende belægning. Fordelen ved at flyve med større og moderne fly er, at vi har et betydeligt lavere brændstofforbrug per passager, hvilket betyder, at vi kan tilbyde billigere billetter samtidig med, at der er en klimamæssig fordel."

Kommunikationschefen tilføjer, at Norwegian glæder sig til at genoptage normal drift.

DAT, som flyver mellem Aalborg Lufthavn og Bornholm om sommeren, oplyser, at de starter sæsonen på den rute 1. maj.