Kristian Thulesen Dahl får topjob i Nordjylland

AALBORG:En af dansk politiks mest markante og omtalte skikkelser foretager nu et for mange overraskende karriereskifte.

Og det kommer til at foregå i Nordjylland.

Kristian Thulesen Dahl, der for nylig meldte sig ud af Dansk Folkeparti, overtager direktørstolen i havneselskabet Port of Aalborg efter forgængeren Claus Holstein, der i maj blev hjemsendt. Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Jeg har prøvet rigtig meget i politik, og nu vil jeg gerne bruge mine kompetencer i erhvervslivet. Direktørstillingen hos Port of Aalborg er en ønskestilling for mig, udtaler Kristian Thulesen Dahl.

Tidligere på året meddelte havnens mangeårige adm. direktør Claus Holstein et ønske om at stoppe senest i marts 2023. Han blev for en måned siden hjemsendt.



Claus Holstein nåede at stå i spidsen for Aalborg Havn i knap 15 år. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier.

Ifølge Port of Aalborg har der blandt Holsteins aftagere været et stort ansøgerfelt at vælge imellem. Et enigt ansættelsesudvalg blandt bestyrelse og ledelse i havnen har imidlertid valgt den tidligere formand for Dansk Folkeparti som ny øverste chef for havnen.

- Til syvende og sidst har vi ikke været i tvivl om, at Kristian Thulesen Dahl er den bedst egnede til at fortsætte realiseringen af vores ambitiøse udviklingsstrategi, der blandt andet indebærer investeringer for op imod to milliarder kroner, en målsætning om at tiltrække 10-15 store virksomheder samt skabe 5.000 jobs i Aalborg Kommune frem mod 2030, siger bestyrelsesformand Lasse Frimand Jensen (S) og fortsætter:

- De fleste kender ham som en markant politiker, men vi ser ham først og fremmest som en erfaren leder, forhandler og strateg. Det er disse kompetencer, vi har brug for i Port of Aalborg, og det glæder os, at vi nu er nået frem til en aftale.

Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Port of Aalborg, glæder sig over ansættelsen af Kristian Thulesen Dahl. Arkivfoto: Lars Pauli.

Skal fortsætte heftig vækst

Kristian Thulesen Dahl starter i sit nye job i Aalborg den 1. august 2022.

Port of Aalborg-koncernen er et aktieselskab, der er 100 procent ejet af Aalborg Kommune. Moderselskabet, Port of Aalborg A/S, beskæftiger cirka 90 medarbejdere og består af syv selvstændige datterselskaber med hver sin funktion.

Da Claus Holstein i 2006 tiltrådte som direktør, omsatte havneselskabet for 86 millioner. Siden er omsætningen vokset til 239 millioner kroner i seneste regnskabsår, mens indtjeningen er mere end tredoblet i samme periode.

Nu skal en af de mest markante profiler i dansk politik gennem de seneste 20 år overtage styringen og bygge videre på væksten.

Kristian Thulesen Dahl har uafbrudt siddet i Folketinget siden september 1994 og var i perioden fra 2012 til primo 2022 formand for Dansk Folkeparti. Han har siden 1998 været medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og var frem til 2021 også medlem af Nationalbankens bestyrelse.

Desuden er infrastruktur ikke nyt for Kristian Thulesen Dahl, idet han tidligere har siddet i bestyrelsen for Billund Lufthavn.

- Mit ønske om at forlade dansk politik er vokset de senere år. Jeg har prøvet rigtig meget i politik, og nu vil jeg gerne bruge mine kompetencer i erhvervslivet, udtaler han.

Hvilke arbejdsopgaver, der venter den nye havnedirektør i Aalborg, kan du læse om på Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur.