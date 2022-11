Kristian Thulesen Dahl: I politik skal man vise handlekraft de første 100 dage. I erhvervslivet er det stik modsat

AALBORG:Et afgørende tal tonede frem på skærmen. 4,1 procent.

Tallet var afgørende, fordi partiformanden i sit stille sind havde givet sig selv et løfte. Et løfte der i al sin enkelthed gik ud på, at hvis partiet samlet set ville få en stemmeprocent på under 5, skulle den størst mulige ændring til.

Dagen efter tog Kristian Thulesen Dahl konsekvensen af sit løfte. Foran et hav af journalister meddelte han for åben skærm sin fratrædelse fra formandsposten.

Otte måneder er der gået siden formandsskiftet. Kristian Thulesen Dahl står i døren til sit første arbejdskontor nogensinde uden for Christiansborg. På havnen i Aalborg.

Du kan læse hele artiklen gratis på Vigeur, Det Nordjyske Mediehus' personlige erhvervsmedie.

Her fortæller Kristian Thulesen Dahl om skiftet til erhvervslivet, de ensomme øjeblikke, som politikken har medført - og hvorfor han i dag er en langt roligere bilist.

Klik her for at gå til artiklen.