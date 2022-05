Kristians idé kan hjælpe mod spændingshovedpine

HOBRO:Hver dag i mange år har patienter fortalt ham om deres hovedpine, mens de lå i tandlægestolen. Og nu har Kristian Andersen fundet en måde, der kan hjælpe dem og tusinder af andre med samme smerter.

Hobro-tandlægen, der med hustruen også har klinik i Nørager og Aalestrup, har nemlig udviklet en særlig hjelm, der let skal hjælpe mod en af de mest almindelige hovedpiner: Spændings-hovedpine.

- Den kommer især fra spændinger i kæbe- og nakkemuskler og kan være svær at komme af med. Mange tager smertedæmpende medicin mod det. Ellers kan man kun få nogle små puder, som man selv skal flytte rundt med. Indtil nu, fortæller Kristian Andersen. som også har en Ph D., blandt andet om smerter i kæben.

Det er velkendt af læger, at varme kan hjælpe mod lidelsen. Men det kræver en del vedholdenhed at sidde og duppe ansigt og nakke, mens man har ondt. Mange får det simpelt hen ikke gjort, er hans erfaring.

- Så tager de i stedet panodiler eller lignende. Otte panodiler mod hovedpine om dagen er almindeligt. Især blandt unge, er Kristian Andersens erfaring.

Patient gav løsning

Kristian Andersen har haft idéen til en bedre løsning i mange år, uden helt at vide, hvordan han skulle få den ført ud i virkeligheden. Sjovt nok dukkede løsningen op fra hans egen tandlægestol sidste år.

Her satte Mira Jensen sig en dag. Og da hun fortalte Kristian Andersen hvad hun lavede, kom der hurtigt skub i projektet:

- Mira svarede, at hun var skrædder. Så begyndte jeg at se, hvordan hjelmen kunne blive til noget, fortæller den opfindsomme tandlæge.

Mira Jensen blev også fyr og flamme, da hun hørte om projektet.

- Mandagen efter jeg havde været hos tandlægen, begyndte jeg i en stilling I Kristians firma Noyocare, der skulle udvikle hjelmen. Jeg er sikker på, at den kan hjælpe mange mennesker med hovedpine, fortæller hun, der nu også kan kalde sig produktudvikler.

Hjelmen kan også bruges mod migræne, har skrædder og produktudvikler Mira Jensen opdaget. For hende hjælper det bedst at give den en tur i fryseren, inden hun tager den på, når hovedpinen bliver for slem. Foto: Torben Hansen

Varme med kirsebær-sten

Hjelmen dækker næsten kun ansigtet, hvor muskelspændinger fører til hovedpinen. Yderst er den syet i økologisk bomuld. Inden i er der rum med varmebehandlede kirsebærsten, som alle allergikere kan tåle. De små frugtsten gør hjelmen let at bære, hurtig at varme op og i stand til at bevare effekten en 17-18 minutter.

Blandt andet kan den få den rette temperatur ved at komme i en almindelig mikroovn et minut eller to.

- Man kan også komme den i fryseren, hvis man har mere brug for at blive kølet af. Det gør jeg for eksempel selv, for det kan hjælpe på min migræne, fortæller Mira Jensen.

Hovedpinen kan også komme hos børn og unge, der sidder for længe og spiller computerspil. Her er hjelmen testet på fire drenge i alderen 9-13 år. Det er der kommet gode resultater ud af, siger Kristian Andersen.

Ikke nogen videnskabelig test ligefrem. Men sådan nogle kan meget vel være på vej. Varmehjelmen er tilbudt til undersøgelser på universiteterne i Aalborg og Aarhus, og reaktionerne her er positive.

En rem med velcro sørger for, at hjelmen sidder, som man vil have det. Bomulden er åndbar, så man ikke kommer til at svede for meget, fremhæver Kristian Andersen. Faktisk er den så behagelig at have på, at det føles som at sidde midt i et permanent kram. Så kan man godt døse hen, hvis man er træt, lyder de første erfaringer. Foto: Torben Hansen

Håber på patent

Kristian Andersen har indsendt en ansøgning om patent på hjelmen for et halvt års tid siden, og mens duoen venter på svar er de kommet godt i gang med produktionen. De er overbevist om, at behovet er stort.

- Vi har fået lavet 400, og vi har 1200 mere på vej, siger Mira Jensen.

Hjelmen er foreløbig til salg på Noyocares hjemmeside og i klinikken i H.I. Biesgade. Snart bliver den tilbudt til andre tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer, hvor patienter med hovedpine ofte kommer for at få behandling.

- Jeg håber virkelig, at det her kommer til at hjælpe mange. Det er det, der er meningen, slutter Kristian Andersen.