Krystaller og englekort populært som aldrig før

THISTED:I en høj kælder på Asylgade i hjertet af Thisted findes en lille oase.

Butikkens facade er pyntet med en guirlande af kulørte kunstige blomster og perleplader, et farverigt indslag i den travle, ensrettede gade.

Men selvom "Angeli" ikke gør meget væsen af sig udadtil, gør man klogt i ikke at undervurdere forretningens succes. Her er nemlig tale om en vækstvirksomhed, der ikke er som de fleste.

Bag døren åbner sig en verden af krystaller, englekort, drømmefangere, røgelse og smykker. Midt i det hele står Pia Møller Samsø, der driver "Angeli" sammen med sin mand Bjarne Nielsen.

- Det hele startede egentlig, da jeg var involveret i et biluheld. Jeg pådrog mig nogle skader, der gjorde, at jeg ikke længere kunne arbejde som pædagog, og derfor måtte se mig om efter andre muligheder, siger Pia Møller Samsø,

Imens Pia Møller Samsø forsøgte at vænne sig til sin nye tilværelse, havde hun brug for et projekt for at holde sig beskæftiget. Derfor fik parret opført en træhytte hjemme i deres fælles have, som fik navnet "Englehytten".

- Det var et sted, hvor jeg havde plads og mulighed for at udfolde mig kreativt, og det blev starten på det hele, fortæller Pia Møller Samsø, der snart begyndte at arrangere kurser med healere og alternative behandlere.

Angeli er endnu engang vokset ud af sine rammer, og derfor åbner butikken på Frederiksgade 1. juni. Foto: Bo Lehm

Pia Møller Samsø valgte at oprette et CVR-nummer og gøre "Englehytten" til en rigtig virksomhed. Det var dog ikke alle, der var lige hurtige til at tage det alternative univers til sig, indrømmer hun:

- Der var overraskende mange, der var interesserede i at komme på de kurser, der blev holdt i Thy. Men thyboerne selv var stadig skeptiske, og de ville helst dyrke det lidt i det skjulte. Jeg tror, det er derfor, "Englehytten" blev så populær, fordi den ligger afskærmet og ikke midt på hovedgaden, forklarer Pia Møller Samsø.

Hytten blev snart for lille, og derfor var det nødvendigt at lede efter nye lokaler. Her tilsmilede lykken den hastigt voksende forretning:

- Vores udlejer valgte at tro på os, og selvom vi kun havde en kassekredit på 10.000 kr., fik vi lov til at flytte ind i lokalerne i november 2019.

Men lige som butikken var ved at komme på plads i de nye omgivelser, kom coronaen. Ligesom alle andre butikker, betød det også for "Angeli", at dørene måtte lukke. Det viste sig dog snart blot at blive startskuddet til en ny vækstrejse:

- Alting gik i stå, vi havde ingen mulighed for indtjening, og pludselig havde vi en udgift til en husleje, der også skulle betales. Men jeg er ikke den type, der bare sætter sig ned med hænderne i skødet og giver op. Så vi begyndte i stedet at lave live-salg på Facebook, og det blev en kæmpe succes, siger Pia Møller Samsø.

Englekort fungerer på samme måde som tarotkort. Her laver Pia Møller Samsø en læsning på en kunde, der er kommet forbi butikken. Foto: Bo Lehm

Det betyder også, at "Angeli" i dag har kunder i hele landet, fra Skagen til Bornholm. Og live-sessionerne er kommet for at blive, for det bliver fortsat efterspurgt af butikkens følgere.

- Det gik faktisk så godt, at vi hverken havde brug for at få corona-støtte eller udskyde vores momsbetaling. Samtidig har vi genereret så meget aktivitet på de sociale medier, at det stort set ikke har været nødvendigt at bruge penge på markedsføring.

Virksomheden har efterhånden fået så meget vind i sejlene, at der igen er blevet brug for større rammer. Derfor holder "Angeli" i en kort periode lukket, inden man atter kan slå dørene op på Frederiksgade ved gågaden.

- Vi kommer til at udvide vores åbningstider, og det betyder også, at vi skal have ansat nogle medarbejdere. Vi drømmer om at skabe en arbejdsplads for dem, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fortæller Pia Møller Samsø, der selv stadig er plaget af mén af to biluheld og derfor er ansat i flexjob hos "Angeli".

En flytning kommer til at betyde flere udgifter, både til husleje og personale, men samtidig skulle den mere synlige placering og de mere praktiske åbningstider gerne være med til at booste butikkens omsætning. Kunderne findes i hvert fald derude, kan Pia Møller Samsø konkludere:

- Vores kunder er fordelt over alle aldre og køn. Det er virkelig sjovt at se, hvordan den unge generation har taget krystallerne til sig. Jeg tror, det skyldes, at der under corona-nedlukningen har været mere tid til at dykke ned i og udforske spiritualiteten, siger hun og tilføjer:

- Sociale medier som Tiktok spiller også en rolle. Vi forsøger at følge med i, hvad der rør sig, for hvis en bestemt type krystal bliver populær på Tiktok, så ved vi, at efterspørgslen hos os kommer til at stige.

Lige nu oplever Pia Møller Samsø en generelt øget interesse omkring alternativ behandling og alt, der hører til. Skeptikerne tager hun ganske roligt:

- Man kan jo tro på det eller lade være, som hun på pragmatisk vis udtrykker det.

Indtil åbningen i Frederiksgade 1. juni er Pia Møller Samsø travlt beskæftiget med forberedelserne til "Messe med alternative og sanselige oplevelser", der løber af stablen i Thisted Musikteater i weekenden 30/4-1/5.